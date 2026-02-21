Hét áldozat holttestét emelték ki a Bajkál-tóból

Tragédiának adott otthont a szibériai Bajkál-tó: hét kínai turista és egy orosz sofőr halt meg, amikor kisbuszuk alatt beszakadt a jég és a jármű elsüllyedt. A pénteki baleset áldozatainak holttestét 18 méteres mélységben találták meg a búvárok víz alatti kamerák segítségével – írja a BBC.

Januárban meghalt egy kínai turista, amikor az autója felborult a Bajkál-tó jegén – Fotó: XINHUA / XINHUA

Hogyan történt a tragédia a Bajkál-tó jegén?

A világ legmélyebb tava, a Bajkál-tó évente vonzza a látogatókat, ám a vastag jég és a hideg telek komoly veszélyeket rejtenek. A pénteki baleset során a busz egy három méter széles jégtörésbe zuhant. Irkutszki régió kormányzója, Igor Kobzev mély részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és hangsúlyozta: a tó jegére kimenni most halálosan veszélyes.

Kobzev hozzátette, hogy a tragédia ellenére az emberek nem mindig tanulnak a veszélyből: a közelmúltban több embert is ki kellett menteni autóikból a befagyott tó jegén.

Január végén szintén egy kínai turista halt meg, amikor autója felborult a Bajkál-tó jégén.

A jég beszakadt, mindenki tehetetlen volt, egy vendégmunkás ugrott az ötéves kislány után – videóval

Drámai percek játszódtak le egy romániai parkban, amikor egy kisgyermek a befagyott tó jeges vizébe zuhant. A craiovai baleset végül nem tragédiával végződött: egy külföldi munkás saját életét kockáztatva tartotta a víz felszínén a kislányt, amíg megérkezett a segítség.

Beszakadt a jég egy gyerek alatt a Balatonon

A hatóságok figyelmeztetései és tiltása ellenére a hétvégén több embert is láttak a Balaton befagyott felszínén, egyesek kisgyermekkel, sőt babakocsival is a jégre merészkedtek. Balatonfűzfőn nem sok hiányzott a tragédiához, amikor egy gyerek alatt beszakadt a jég.