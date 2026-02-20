Hírlevél
bajkál-tó

Beszakadt a jég a turisták alatt, nyolcan meghaltak

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy csoport kínai turista UAZ terepjáróval tartott az Olhon-szigetre, amikor beszakadt alattuk a jég. A Bajkál-tó jegén történt balesetben nyolcan meghaltak.
Beszakadt a szibériai Bajkál- jege egy csoport kínai turista alatt, a balesetben az első hírek szerint nyolc ember meghalt – közölte Igor Kobzev, az Irkutszki terület kormányzója pénteken a Telegramon.

Bajkál-tó
A turisták a Bajkál-tó Olhon-szigetére tartottak, amikor beszakadt alattuk a jég (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Tragédia a Bajkál-tónál

A turisták egy UAZ terepjáróval tartottak a legnagyobb szigetére, a Bajkál szívének nevezett Olhon-szigetre, amikor beszakadt a Bajkál-tó jege

Egy embernek sikerült megmenekülnie, de a jármű vezetője és hét utas feltehetően életét vesztette. 

Kobzev bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, hogy az Olhon-sziget felé vezető szakaszon nem engedélyezett az autózás a Bajkál- jegén. A hatóságok gondatlanság címén vizsgálatot indítottak, az áldozatokat keresik.

