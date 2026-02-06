Pékségbe hajtott egy idős sofőr, többen is életüket vesztették a balesetben

Hírlevél
Hárman életüket vesztették és hatan megsérültek egy Los Angeles-i tragédiában. A baleset egy idős nő okozta, aki előbb egy kerékpárost ütött el, majd egy élelmiszerboltba hajtott.
Hárman életüket vesztették és hatan megsérültek egy Los Angelesben történt súlyos balesetben, amit egy idős sofőr okozott, aki elütött egy kerékpárost, majd belehajtott egy élelmiszerboltba – közölték a helyi hatóságok.

baleset
Élelmiszerboltba hajtva okozott balesetet az idős sofőr – Fotó: KTLA 5/Youtube/képkivágás

Los Angeles-i baleset: halálos ütközés egy élelmiszerboltban

A baleset csütörtökön, Los Angeles Westwood városrészében történt kevéssel dél után. Az ezüst színű Toyota Priust vezető 92 éves női sofőr egy kerékpárossal ütközött, majd elveszítette a jármű feletti irányítást, és egy háztömbbel később belehajtott egy élelmiszerbolt pékáru részlegébe, ahol végül megállt – számolt be róla a rendőrség. Anthony Espinoza, a Los Angeles-i rendőrség rendőrkapitánya „szerencsétlen balesetnek” nevezte a történteket, és hangsúlyozta, hogy az eset nem volt szándékos.

A rendőrség közlése szerint két férfi és egy nő, akik a pékségben tartózkodtak, a helyszínen életüket vesztették, két férfit súlyos állapotban szállítottak kórházba, két további férfit pedig kisebb sérülések miatt láttak el.

A kerékpáros és az autó sofőrje is elutasította, hogy kórházba szállítsák – közölte a tűzoltóság szóvivője. Az idős nő, aki a balesetet okozta, a hatóságok tájékoztatása szerint együttműködik a nyomozókkal, és orvosi vizsgálaton esik át.

