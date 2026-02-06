Pékségbe hajtott egy idős sofőr, többen is életüket vesztették a balesetben

Hárman életüket vesztették és hatan megsérültek egy Los Angelesben történt súlyos balesetben, amit egy idős sofőr okozott, aki elütött egy kerékpárost, majd belehajtott egy élelmiszerboltba – közölték a helyi hatóságok.

Élelmiszerboltba hajtva okozott balesetet az idős sofőr – Fotó: KTLA 5/Youtube/képkivágás

Los Angeles-i baleset: halálos ütközés egy élelmiszerboltban

A baleset csütörtökön, Los Angeles Westwood városrészében történt kevéssel dél után. Az ezüst színű Toyota Priust vezető 92 éves női sofőr egy kerékpárossal ütközött, majd elveszítette a jármű feletti irányítást, és egy háztömbbel később belehajtott egy élelmiszerbolt pékáru részlegébe, ahol végül megállt – számolt be róla a rendőrség. Anthony Espinoza, a Los Angeles-i rendőrség rendőrkapitánya „szerencsétlen balesetnek” nevezte a történteket, és hangsúlyozta, hogy az eset nem volt szándékos.

A rendőrség közlése szerint két férfi és egy nő, akik a pékségben tartózkodtak, a helyszínen életüket vesztették, két férfit súlyos állapotban szállítottak kórházba, két további férfit pedig kisebb sérülések miatt láttak el.

A kerékpáros és az autó sofőrje is elutasította, hogy kórházba szállítsák – közölte a tűzoltóság szóvivője. Az idős nő, aki a balesetet okozta, a hatóságok tájékoztatása szerint együttműködik a nyomozókkal, és orvosi vizsgálaton esik át.

