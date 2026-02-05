Brutális halálos baleset Nyitrán, lakóházba csapódott egy autó

Hírlevél
35 perce
Tragikus közúti baleset történt Nyitrán, egy 30 éves férfi meghalt. A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset szerdára virradó éjszaka történt.
Egy Ford Focus eddig ismeretlen okból egy lakóháznak ütközött. A baleset során a sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt számolt be róla a Paraméter.

A baleset a hajnali órákban következett be
Fotó: Paraméter

A baleset pontos okát még vizsgálják

A halál pontos okát boncolás során állapítják meg. A szakértők azt is vizsgálják, hogy alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt állt-e a sofőr.
A rendőrség folytatja az eset körülményeinek kivizsgálását.

Az oldalára borulva az előszobáig jutott az autó

Decemberben egy Mercedes egy németországi családi házba csapódott Geldernben, miután a fiatal sofőr elvesztette uralmát járműve felett. Az autó a járdaszegélyre felcsapódva az oldalára borulva átszáguldott az előkerten, áttörte a bejárati ajtót, és az előszobában állt meg.

A KRESZ módosításával előkészítik a városokon belüli sebességhatárok átalakítását Magyarországon, ami alapvetően befolyásolhatja a forgalom mindennapjait. A tervezet szerint felmerült, hogy csökkentik a maximális sebességet településen belül a közúti biztonság növelése érdekében, bár szakértők inkább szakaszos, az útviszonyokhoz igazodó korlátozásokat tartanának célszerűbbnek.

 

 

