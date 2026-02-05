Brutális halálos baleset Nyitrán, lakóházba csapódott egy autó

Egy Ford Focus eddig ismeretlen okból egy lakóháznak ütközött. A baleset során a sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt – számolt be róla a Paraméter.

A baleset a hajnali órákban következett be

Fotó: Paraméter

A baleset pontos okát még vizsgálják

A halál pontos okát boncolás során állapítják meg. A szakértők azt is vizsgálják, hogy alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt állt-e a sofőr.

A rendőrség folytatja az eset körülményeinek kivizsgálását.

Az oldalára borulva az előszobáig jutott az autó

Decemberben egy Mercedes egy németországi családi házba csapódott Geldernben, miután a fiatal sofőr elvesztette uralmát járműve felett. Az autó a járdaszegélyre felcsapódva az oldalára borulva átszáguldott az előkerten, áttörte a bejárati ajtót, és az előszobában állt meg.

