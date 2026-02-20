Hírlevél
Most érkezett! Magyarok haltak meg egy ausztriai munkahelyi balesetben

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Üzemi balesetben vesztette életét két magyar munkás Ausztriában. A halálos baleset vágási munkálatok közben történhetett, a rendőrség vizsgálatot indított.
balesetüzemAusztria

Egy ipari üzemben történt munkahelyi baleset következtében életét vesztette két magyar munkás az ausztriai Leoben-Donawitzban – közölte pénteken a stájerországi tartományi rendőrség.

Életét vesztette két magyar munkás egy ausztriai munkahelyi balesetben
Életét vesztette két magyar munkás egy ausztriai munkahelyi balesetben (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A baleset kedden történt a felső-stájerországi üzemben.

Egy 26 éves magyar munkás már a helyszínen meghalt, 20 éves kollégája pedig súlyos, életveszélyes szén-monoxid-mérgezést szenvedett egy ellenőrizetlen gázkibocsátás következtében. A sérültet a grazi tartományi kórházba (LKH Graz) szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. 

A rendőrség pénteki tájékoztatása szerint az eset feltehetően vágási munkálatok közben történt az üzemben. A két, magyar állampolgárságú munkás felülvizsgálati munkákat végzett egy föld alatti aknában, ahol a szén-monoxid-szivárgás történt. 

A sérülteket egy művezető találta meg, aki azonnal riasztotta a mentőszolgálatokat. 

A baleset pontos körülményeinek kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.

