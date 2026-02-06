Hírlevél
Kiderült, mi okozta az M1 híradósának tragikus halálát

halálos baleset

A család mit sem sejtve aludt, borzalmas tragédia történt a hotelban

Kizuhant egy hotel hatodik emeletéről egy turista Spanyolországban. A tragédia idején a családja a hotelszobában aludt. A rendőrség vizsgálja a halálos baleset körülményeit.
halálos baleset, Spanyolország, erkély, tragédia

Szörnyet halt egy 37 éves brit turista, miután kizuhant egy hotel hatodik emeletéről a spanyolországi Torremolinos városában. A halálos baleset idején a férfi felesége és két kisgyermeke a szobában aludt – írja a DailyStar. 

Tragikus balesetben hunyt el egy brit turista Spanyolországban.
Tragikus balesetben hunyt el egy brit turista Spanyolországban.
Fotó: Unsplash

A helyszínre érkező mentők már nem tudtak segíteni a férfin, akit a helyszínen halottnak nyilvánítottak.  A férfi párja elmondta a rendőröknek, hogy a tragédia előtt egy kevés alkoholt fogyasztottak az erkélyen. 

Az asszony úgy döntött lefekszik, de a férfi még kint maradt, ezután történt a baleset. 

A rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit, egyelőre nem közölték, hogy baleset vagy öngyilkosság történt-e. 

