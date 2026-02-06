A család mit sem sejtve aludt, borzalmas tragédia történt a hotelban

Szörnyet halt egy 37 éves brit turista, miután kizuhant egy hotel hatodik emeletéről a spanyolországi Torremolinos városában. A halálos baleset idején a férfi felesége és két kisgyermeke a szobában aludt – írja a DailyStar.

Tragikus balesetben hunyt el egy brit turista Spanyolországban.

Fotó: Unsplash

A helyszínre érkező mentők már nem tudtak segíteni a férfin, akit a helyszínen halottnak nyilvánítottak. A férfi párja elmondta a rendőröknek, hogy a tragédia előtt egy kevés alkoholt fogyasztottak az erkélyen.

Az asszony úgy döntött lefekszik, de a férfi még kint maradt, ezután történt a baleset.

A rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit, egyelőre nem közölték, hogy baleset vagy öngyilkosság történt-e.

