Szörnyű tragédia: legalább 30 ember halt meg egy súlyos balesetben

Súlyos közúti balesetet okozott egy teherautó vezetője Nigéria északnyugati részén, a balesetben legkevesebb 30 ember meghalt – közölték hétfőn a helyi hatóságok.

A halálos baleset következményeit vizsgálják a nigériai hatóságok (Képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

Rémes baleset Nigériában: több tucat áldozatot követelt a tragédia

A baleset vasárnap reggel történt, Kano államban. Abba Yusuf kormányzó tájékoztatása szerint az utasokkal és árucikkekkel megrakott teherautó sofőrjének "másokat veszélyeztető vezetési stílusa" okozta a tragédiát. A balesetben sokan megsebesültek, de további részleteket nem közöltek.

Nigériában a 2024-es statisztikai adatok szerint több mint 5400 ember vesztette életét 9570 közúti balesetben. A sofőrök sokszor figyelmetlenül vezetnek, elhanyagoltak az utak, és a közlekedési szabályokat sem tartják be szigorúan.

Afrikában a legmagasabb a közúti balesetekben meghaltak aránya, annak ellenére, hogy a világ járműveinek mindössze 3 százaléka közlekedik a kontinens országaiban – számolt be az MTI.

Röhögött az elszabadult keréken, aztán jött a kegyetlen fordulat

Baleset történt egy teherautó elszabadult kereke miatt a franciaországi Rouen körgyűrűjén. Egy autós mobiltelefonnal rögzítette, ahogy a kerék 50-60 km/órás sebességgel gurul egy alagútban, ekkor még nevetgélt is a helyzeten.

Beszorult az autója és a McDrive fala közé, meghalt a férfi

Megdöbbentő baleset történt egy autós kiszolgálónál Nebraskában december 23-án. Egy idős férfi meghalt, amikor fizetni akart a McDrive-nál.