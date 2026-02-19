Szalagkorlátnak ütközött és felrobbant egy autó, többen meghaltak

Szalagkorlátnak ütközött és felrobbant egy gázszállító teherautó csütörtökön Chile fővárosában, a balesetnek legkevesebb három halálos áldozata és tíz sérültje van – jelentették csütörtökön a helyi hatóságok az MTI információi szerint.

Szalagkorlátnak ütközött és felrobbant egy teherautó Chilében. A balesetben legalább 3 ember meghalt, 10-en megsérültek. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A robbanás a Santiago északi részén levő Renca városrészben történt a kora reggeli órákban. A hatóságok közlése szerint a robbanás következtében tűz ütött ki a környéken.

Victor Vielma, a csendőrség vezetője sajtótájékoztatón közölte: a teherautó vezetője - egyelőre tisztázatlan okokból – elvesztette uralmát a jármű felett, és ezután ütközött a szalagkorlátnak.

A balesetben további hét autót is kár ért.

A helyszínre sok tűzoltó, rendőr- és mentőautó érkezett. A hivatalos adatok szerint három ember életét vesztette, tízen megsérültek, közülük többen égési sérüléseket szenvedtek. A sérülteket mind kórházba kellett szállítani.

A baleset miatt lezárták a környéket, ennek következtében nagy forgalmi torlódások alakultak ki. A hatóságok vizsgálatot indítottak a robbanás okának megállapítására.

