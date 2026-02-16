Snapchatezés közben okozott halálos balesetet egy fiatal lány – videó

A bíróságon elhangzottak szerint a 18 éves Mitchell Mini Cooperjével három másik járműnek ütközött, amikor előzni próbált. A helyszínre érkező mentők a taxisofőrt, Octavian Codreanu már nem tudták megmenteni. Utasát, Moyra Whelankórházba szállították, ám még aznap belehalt sérüléseibe. A balesetben többen is megsérültek, közülük néhányan maradandó, életüket alapjaiban megváltoztató sérülésekkel élnek tovább - írja a Daily Star.

A balesetben ketten meghaltak és többen megsebesültek. A kép illusztráció.

Fotó: Pexels

Brutális balesetet okozott a felelőtlen fiatal sofőr

A rendőrségi nyomozás feltárta, hogy Mitchell rendszeresen túllépte a sebességhatárokat, és vezetés közben mobiltelefont használt – mindezt kevesebb mint három héttel a jogosítvány megszerzése után.

Közösségi oldalain több olyan videót is találtak, amelyek tanúsága szerint közömbösen viszonyult a közlekedésbiztonsághoz: az egyik felvételen nagy sebességgel halad egy vidéki úton, egy másikon pedig a szembejövő forgalom felé kanyarodik, miközben utasai kétségbeesetten próbálják megállítani.

A Chipping Nortonból származó fiatal 2022. december 2-án, a Gloucestershire megyében található B4425-ös úton, Aldsworth és Burford közelében hajtotta végre a végzetes előzést. Védője enyhítő körülményként arra hivatkozott, hogy a manőver egy tapasztalatlan sofőr pillanatnyi ítélőképesség-kiesésének következménye volt, és Mitchell nem volt képes felismerni a kockázatokat.

A most 21 éves Mitchell a Gloucesteri Koronabíróság előtt bűnösnek vallotta magát több rendbeli, veszélyes vezetéssel okozott haláleset és súlyos sérülés okozása vádjában, így elmaradt a tárgyalás.

Lowe bíró hat év és nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte, emellett nyolc év négy hónapra eltiltotta a vezetéstől, meghosszabbított vizsga letételére és pótdíj megfizetésére kötelezte. Az ítélethirdetéskor a bíró hangsúlyozta: a vádlott a baleset idején alig három hete rendelkezett jogosítvánnyal, és egy olyan éretlen, felelőtlen gondolkodásmód jellemezte, amelyben a fiatalok gyakran sebezhetetlennek hiszik magukat.

Az áldozatok és családjaik élete visszavonhatatlanul megváltozott

– fogalmazott.