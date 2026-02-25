Káosz a turistaparadicsomban: több települést is elöntött a víz – videó

Bali újra megmutatta, hogy a trópusi paradicsom néha kiszámíthatatlan: heves esőzések miatt a sziget több népszerű üdülőhelyét, köztük Kutát, Legiant és Seminyakot derékig érő víz borította el. Helyiek és turisták mentőcsónakokkal, szörfdeszkákkal és kajakokkal próbálták megóvni magukat és háziállataikat a hirtelen árvíztől – írja a Bild.

Bali több népszerű üdülőhelyét elárasztotta a víz – Fotó: JOHANNES P. CHRISTO / ANADOLU

Árvíz sújtja Balit: evakuálások és közlekedési fennakadások a szigeten

A hatóságoknak több tucat lakost és turistát kellett mentőcsónakokkal biztonságba juttatniuk, miközben földcsuszamlások és kidőlt fák nehezítették a mentést. A Badung-folyó mentén szirénák figyelmeztettek a tovább emelkedő vízszintekre. Sok turista kénytelen volt más szállásra költözni, vagy idő előtt befejezni a tartózkodását.

A meteorológiai hatóság további intenzív záporokra figyelmeztet, és az áprilisig tartó esős időszak miatt a közlekedés a repülőtér felé is jelentősen lassulhat.

Bali továbbra is Délkelet-Ázsia kedvelt úti célja, ám a természet ereje ismét emlékeztetett a sziget kiszámíthatatlanságára. Az idei esős időszak Balin az elmúlt évek legerősebbjei közé tartozik.

Árvíz fenyeget 15 megyében – figyelmeztetnek a szakemberek

Az illetékes hatóságok hétfőn elsőfokú készültséget rendeltek el több térség folyóvizein. Az árvíz veszélye miatt 15 megyében lépett életbe a sárga jelzésű hidrológiai riasztás, miután a szakemberek jelentős vízhozam-növekedésre figyelmeztettek.

Egyre aggasztóbb Dubrovnik helyzete, veszélyben a történelmi óváros

A tengerszint-emelkedés egyre nagyobb fenyegetést jelent az Adria partvidékén. Dubrovnik történelmi városrészei az árvíz és az erózió veszélyével néznek szembe.