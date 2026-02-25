Káosz a turistaparadicsomban: több települést is elöntött a víz – videó

Hírlevél
Mentőcsónakok és kajakok segítik az evakuálást a vízzel elöntött utcákon. Bali több népszerű üdülőhelyét derékig érő víz borította el.
Bali újra megmutatta, hogy a trópusi paradicsom néha kiszámíthatatlan: heves esőzések miatt a sziget több népszerű üdülőhelyét, köztük Kutát, Legiant és Seminyakot derékig érő víz borította el. Helyiek és turisták mentőcsónakokkal, szörfdeszkákkal és kajakokkal próbálták megóvni magukat és háziállataikat a hirtelen árvíztől – írja a Bild.

BALI, INDONESIA - FEBRUARY 24: People wades through flood in touristic area of Legian, Bali, Indonesia, on February 24, 2026. Major area in Bali are flooded due to heavy rain over the recent days. Bali office of Indonesian Meteorological Agency has issued highest alert of extreme weather conditions for several days ahead during monsoon season. Johannes P. Christo / Anadolu (Photo by JOHANNES P. CHRISTO / Anadolu via AFP)
Bali több népszerű üdülőhelyét elárasztotta a víz – Fotó: JOHANNES P. CHRISTO / ANADOLU

Árvíz sújtja Balit: evakuálások és közlekedési fennakadások a szigeten

A hatóságoknak több tucat lakost és turistát kellett mentőcsónakokkal biztonságba juttatniuk, miközben földcsuszamlások és kidőlt fák nehezítették a mentést. A Badung-folyó mentén szirénák figyelmeztettek a tovább emelkedő vízszintekre. Sok turista kénytelen volt más szállásra költözni, vagy idő előtt befejezni a tartózkodását. 

A meteorológiai hatóság további intenzív záporokra figyelmeztet, és az áprilisig tartó esős időszak miatt a közlekedés a repülőtér felé is jelentősen lassulhat. 

Bali továbbra is Délkelet-Ázsia kedvelt úti célja, ám a természet ereje ismét emlékeztetett a sziget kiszámíthatatlanságára. Az idei esős időszak Balin az elmúlt évek legerősebbjei közé tartozik.

Árvíz fenyeget 15 megyében – figyelmeztetnek a szakemberek

Az illetékes hatóságok hétfőn elsőfokú készültséget rendeltek el több térség folyóvizein. Az árvíz veszélye miatt 15 megyében lépett életbe a sárga jelzésű hidrológiai riasztás, miután a szakemberek jelentős vízhozam-növekedésre figyelmeztettek.

Egyre aggasztóbb Dubrovnik helyzete, veszélyben a történelmi óváros

A tengerszint-emelkedés egyre nagyobb fenyegetést jelent az Adria partvidékén. Dubrovnik történelmi városrészei az árvíz és az erózió veszélyével néznek szembe.

 

 

