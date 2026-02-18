Hírlevél
bálna

Rejtély a turistaparadicsomban: hatalmas tetemet sodort partra a víz

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Hatalmas uszonyos bálna teteme sodródott partra Spanyolország egyik népszerű üdülőhelyén. A csaknem 9 méter hosszú, mintegy 6,5 tonnás nőstény bálnatetemet a valenciai kikötő bejáratánál találták meg, a Valenciai Királyi Jachtklub területén.
bálnatetemValencia

A szakértők az állatot közönséges barázdásbálnaként (Balaenoptera physalus) azonosították, amely a világ második legnagyobb cetfaja a kék bálna után. A bálnatetemet daruval emelték ki a vízből, majd állatorvosok vizsgálták meg – írja a Daily Star

A bálnatetemet egy valenciai kikötőben sodorta partra a víz – Fotó: Unsplash
Fotó: Unsplash

Alaposan kielemzik a bálnatetemet 

A vizsgálatok során nem találtak olyan külsérelmi nyomokat vagy belső sérüléseket, amelyek hajóütközésre utalnának, pedig ennél a fajnál ez az egyik leggyakoribb halálok. A szakemberek ezért szövetmintákat vettek, amelyeket a CEU San Pablo Egyetem és a Madridi Complutense Egyetem kórszövettani laborjaiba küldtek további elemzésre. A bálna maradványait később elszállították és elhamvasztották.

Az uszonyos bálnák világszerte megtalálhatók a sarkvidéki és a trópusi tengerekben is, ám természetvédelmi státuszuk továbbra is sérülékeny a korábbi ipari bálnavadászat hatásai miatt. A szakértők szerint a mostani eset ismét ráirányítja a figyelmet a tengeri élővilág védelmének fontosságára.

A valenciai L'Oceanogràfic közleményében úgy fogalmazott: az ilyen felfedezések emlékeztetnek arra, milyen gazdag a Földközi-tenger élővilága, ugyanakkor arra is, hogy további kutatásokra és védelmi intézkedésekre van szükség. A bálna halálának pontos oka egyelőre ismeretlen, a vizsgálatok eredményei később derülhetnek ki.

