Rejtély a turistaparadicsomban: hatalmas tetemet sodort partra a víz

A szakértők az állatot közönséges barázdásbálnaként (Balaenoptera physalus) azonosították, amely a világ második legnagyobb cetfaja a kék bálna után. A bálnatetemet daruval emelték ki a vízből, majd állatorvosok vizsgálták meg – írja a Daily Star.

A bálnatetemet egy valenciai kikötőben sodorta partra a víz (A képen egy valenciai kikötő)

Fotó: Unsplash

Alaposan kielemzik a bálnatetemet

A vizsgálatok során nem találtak olyan külsérelmi nyomokat vagy belső sérüléseket, amelyek hajóütközésre utalnának, pedig ennél a fajnál ez az egyik leggyakoribb halálok. A szakemberek ezért szövetmintákat vettek, amelyeket a CEU San Pablo Egyetem és a Madridi Complutense Egyetem kórszövettani laborjaiba küldtek további elemzésre. A bálna maradványait később elszállították és elhamvasztották.

Az uszonyos bálnák világszerte megtalálhatók a sarkvidéki és a trópusi tengerekben is, ám természetvédelmi státuszuk továbbra is sérülékeny a korábbi ipari bálnavadászat hatásai miatt. A szakértők szerint a mostani eset ismét ráirányítja a figyelmet a tengeri élővilág védelmének fontosságára.

A valenciai L'Oceanogràfic közleményében úgy fogalmazott: az ilyen felfedezések emlékeztetnek arra, milyen gazdag a Földközi-tenger élővilága, ugyanakkor arra is, hogy további kutatásokra és védelmi intézkedésekre van szükség. A bálna halálának pontos oka egyelőre ismeretlen, a vizsgálatok eredményei később derülhetnek ki.

