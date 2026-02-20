Valóban olyan egészséges, vagy túlértékelt gyümölcs a banán?

A Délkelet-Ázsiából származó, ma főként a sárga Cavendish fajtaként ismert banán egy közepes darabja 100–110 kalóriát és mintegy 14 gramm természetes cukrot tartalmaz. Dr. Duane Mellor dietetikus, az Aston Egyetem oktatója szerint azonban félrevezető csupán a cukortartalomra koncentrálni: a gyümölcs rosttal, vízzel és mikrotápanyagokkal együtt tartalmazza a cukrot, ami lassítja a felszívódást és mérsékli a vércukorszint ingadozását. Nagy vizsgálatok szerint a teljes gyümölcsfogyasztás – így a banáné is – kedvezően hat a szív- és érrendszeri egészségre - írja Daily Mail.

A túlérett banánból pillanatok alatt készülhet palacsinta, turmix, zabkása vagy akár krémes „banánfagyi” . A kép illusztráció.

Fotó: Snimushkina Larisa / Shutterstock

Egészséges-e a banán?

A banán egyik fő előnye a káliumtartalom: darabonként 350–400 milligrammot tartalmaz, ami hozzájárul a normál vérnyomáshoz, az ideg- és izomműködéshez. Ugyanakkor nem ez a leggazdagabb káliumforrás, és önmagában nem csodaszer.

Az érettség sem mindegy.

A zöldebb banán több rezisztens keményítőt tartalmaz, amely rostként viselkedik, táplálja a bélbaktériumokat, és segítheti a vércukorszint szabályozását. Az érettebb, foltos példányokban a keményítő cukorrá alakul, így gyorsabban adnak energiát – ez edzés előtt előny lehet, de vércukorszint-szabályozási problémák esetén kevésbé ideális. Az NHS ajánlása szerint napi öt adag zöldség és gyümölcs fogyasztása javasolt, amelybe egy közepes banán is beleszámít. Szakértők szerint napi egy, legfeljebb két darab bőven elegendő, változatos étrend részeként.

Bananas are high in potassium. They also have vitamins C+B6, anti-oxidants like beta-carotene, the amino acid, tryptophan+ a high fiber content. This puts them in the delicious+nutritious category. Good 4 heart, immune system, nervous system, skin+gastrointestinal tract. 🍌 #diet pic.twitter.com/jbFg8vP0A4 — Beth Frates MD (@BethFratesMD) December 5, 2018

Kivételt képeznek az előrehaladott vesebetegségben szenvedők, illetve azok, akik káliumszintet befolyásoló gyógyszereket szednek – számukra a túlzott fogyasztás kockázatos lehet. Egészséges embereknél a túlzott bevitel ritka, de extrém mennyiség – akár napi 20 banán felett – már problémát okozhat. A szakértők szerint a legegészségesebb megoldás a mértékletesség és a változatosság.

A banán joghurttal, diófélékkel vagy magvakkal kombinálva lassabban emésztődik, tovább tartó teltségérzetet biztosít, és kiegyensúlyozottabb vércukorválaszt eredményez.

Összességében a banán nem csodaszer – de nem is „álruhás cukorbomba”. A kérdés inkább az, mikor, mennyit és milyen formában fogyasztjuk. Korábban az Origo írt arról, hogy melyik banánt érdemes megvenni?