Fordulat történt a fronton? Zelenszkij háborús bejelentést tett

bankrablás

Döbbenetes részletek a sokkoló bankrablásról: 3000 széf egyetlen hétvége alatt

49 perce
Olvasási idő: 5 perc
2025. december 29-én hajnalban példátlan incidens rázta meg Németországot, amely nemcsak anyagi, hanem bizalmi válságot is okozott. A gelsenkircheni bankrablás során több ezer széfet törtek fel anélkül, hogy bárki időben közbelépett volna. A történtek máig megválaszolatlan kérdéseket vetnek fel a biztonsági rendszerek és a felelősség kapcsán.
A németországi bankrablás a nyugat-németországi Gelsenkirchen egyik Sparkasse fiókjában történt. A tolvajok ipari fúróval hatoltak be az épületbe, több mint 3000 széfet törtek fel, és a sajtóbecslések szerint akár 100 millió eurót is elvihettek. A Gelsenkirchen bank elleni akció során a széfek feltörése órákon át zajlott, miközben a hatóságok nem észlelték a bűncselekményt - tájékoztat a BBC.

bankrablás, Németország
A bankrablás során ipari fúróval törték át a páncélterem falát
Fotó: DW News / YouTube

Hogyan történt a gelsenkircheni bankrablás?

A nyomozás szerint az elkövetők a szomszédos parkolóház felől jutottak be az épületbe. Egy menekülőajtót manipuláltak, majd az alagsorban egy archív helyiségen keresztül közelítették meg a páncéltermet. Ipari fúróval 40 centiméteres lyukat vájtak a falba, így jutottak be a trezorba.

A hatóságok szerint több biztonsági rendszert is hatástalanítottak. A parkolóház és a bank közötti ajtót úgy állították be, hogy az ne záródjon megfelelően, így akadálytalan hozzáférést biztosított számukra. 

Miért nem vette észre senki a bankrablást?

December 27-én hajnalban tűzjelzés érkezett a bankból. A tűzoltók és a biztonsági szolgálat kivonultak, de nem találtak füstöt vagy látható károkat, ezért téves riasztásnak minősítették az esetet. A rendőrség házkutatási parancs nélkül nem vizsgálhatta át az épületet.

A bank szerint az épület a korszerű technológiai előírásoknak megfelelően volt biztosítva. Több ügyfél azonban pert indított, arra hivatkozva, hogy a biztonsági rendszer nem volt elégséges.

Mekkora kárt szenvedtek a széfek tulajdonosai?

A széfek tartalma általában legfeljebb 10 300 euróig biztosított. Többen életük megtakarítását, családi ékszereiket és örökségüket veszítették el.

A hatóságok nem zárják ki azt a lehetőséget sem, hogy belső ember segítette a rablókat, de erre utaló konkrét bizonyítékot egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

@newstickerde #gelsenkirchen #sparkasse #buer #eilmeldung #breakingnewsgermany ♬ news - FactRoom

