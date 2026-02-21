Döbbenetes részletek a sokkoló bankrablásról: 3000 széf egyetlen hétvége alatt

A németországi bankrablás a nyugat-németországi Gelsenkirchen egyik Sparkasse fiókjában történt. A tolvajok ipari fúróval hatoltak be az épületbe, több mint 3000 széfet törtek fel, és a sajtóbecslések szerint akár 100 millió eurót is elvihettek. A Gelsenkirchen bank elleni akció során a széfek feltörése órákon át zajlott, miközben a hatóságok nem észlelték a bűncselekményt - tájékoztat a BBC.

A bankrablás során ipari fúróval törték át a páncélterem falát

Fotó: DW News / YouTube

Hogyan történt a gelsenkircheni bankrablás?

A nyomozás szerint az elkövetők a szomszédos parkolóház felől jutottak be az épületbe. Egy menekülőajtót manipuláltak, majd az alagsorban egy archív helyiségen keresztül közelítették meg a páncéltermet. Ipari fúróval 40 centiméteres lyukat vájtak a falba, így jutottak be a trezorba.

A hatóságok szerint több biztonsági rendszert is hatástalanítottak. A parkolóház és a bank közötti ajtót úgy állították be, hogy az ne záródjon megfelelően, így akadálytalan hozzáférést biztosított számukra.

Miért nem vette észre senki a bankrablást?

December 27-én hajnalban tűzjelzés érkezett a bankból. A tűzoltók és a biztonsági szolgálat kivonultak, de nem találtak füstöt vagy látható károkat, ezért téves riasztásnak minősítették az esetet. A rendőrség házkutatási parancs nélkül nem vizsgálhatta át az épületet.

Mekkora kárt szenvedtek a széfek tulajdonosai?

A széfek tartalma általában legfeljebb 10 300 euróig biztosított. Többen életük megtakarítását, családi ékszereiket és örökségüket veszítették el.

A hatóságok nem zárják ki azt a lehetőséget sem, hogy belső ember segítette a rablókat, de erre utaló konkrét bizonyítékot egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

Újabb aranylopás Németországban – belső ember lehet a tettes?

Újabb megdöbbentő pénzintézeti botrány borzolja a kedélyeket Németországban. A bankrablás gyanúja ezúttal egy bonni Sparkasse-fiókhoz köthető, ahol jelentős mennyiségű arany tűnt el a széfekből.