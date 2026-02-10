Véresre verte barátnőjét egy törökországi nyaraláson, később a rendőrökre is rátámadt egy férfi

A walesi Blackwood városából származó Jason Watson egy törökországi nyaralás során rengeteg alkoholt ivott, majd rátámadt a barátnőjére. A bántalmazás során a nő kezei és feje megsérült, az arca vérben úszott.

Jason Watson a barátnője bántalmazása után a rendőrökre is rátámadt

Fotó: Gwent Police

A Cardiffi Koronabíróság ítélethirdetésén elhangzott: a férfi a hazatérésük után sem hagyott fel az erőszakkal. Walesben ismét inni kezdett, a barátnője pedig attól tartott, hogy a férfi ismét agresszívvá válik, és megpróbált elmenekülni a lakásból.

Josh Scouller ügyész elmondta, hogy Watson megakadályozta a nőt a távozásban, ütlegelni és rugdosni kezdte, miközben folyamatosan fenyegette is.

Az áldozat végül el tudott menekülni, ám csak fehérneműt viselt.

A nőt fejsérüléssel, a jobb szemében bevérzéssel, zúzódásokkal, a fülén és nyakán sérülésekkel, valamint súlyosan feldagadt, vérrel borított arccal vitték kórházba - írja a Wales Online.

A rendőrökre is rátámadt

A helyszínre érkező rendőrök megpróbálták őrizetbe venni Watsont, aki agresszíven viselkedett, egyiküket a földre lökte, egy másik rendőr paprikaspray-t vetett be ellene. A férfit végül leteperték, ám még ekkor is ellenállt: arcon rúgott egy rendőrt, akinek az orra megsérült.

Illusztráció

Fotó: Bobex-73 / iStockphoto

Elítélték a férfit a bántalmazás miatt

Jason Watson később beismerte bűnösségét két rendbeli testi sértés és egy rendbeli hivatalos személy elleni erőszak vádjában. A bíróság előtt az is kiderült, hogy korábban már elítélték veszélyes vezetés és jármű önkényes elvétele miatt, amiért felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Az erőszakos cselekményeket próbaidő alatt követte el.

A védelem részéről Sol Hartley ügyvéd azzal érvelt, hogy Watson nehéz, nélkülözésekkel teli környezetben nőtt fel, és gyermekként apai bántalmazást szenvedett el. Korán abbahagyta az iskolát, és fiatalon munkába állt. Az ügyvéd szerint a vádlott most már „csak jó apa szeretne lenni a gyermekeinek”.

Az ítélethirdetéskor Paul Thomas bíró súlyos szavakkal illette a vádlottat. Kijelentette: Watson viselkedése „minden határon túlmenően gyalázatos” volt, és hangsúlyozta, hogy az áldozat félmeztelenül menekült el otthonából, hogy életét mentse.