Föld alatti horror: több száz méterrel a felszín alatt rekedtek a bányászok

Öt bányász rekedt a föld alatt egy dél-afrikai gyémántbányában, miután egy földcsuszamlás elárasztotta a tárnát, ahol dolgoztak. A bányabaleset miatt kedd hajnalban estek fogságba a munkások, akik körülbelül 800 méterrel a felszín alatt lehetnek. A mentőcsapatok folyamatosan dolgoznak a túlélők elérésén – írja az ABC News.

800 méterrel a felszín alatt rekedhettek a bányabaleset áldozatai (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Bányabaleset rázta meg Kimberley-t, küzdenek a túlélők megmentéséért

Az Ekapa Mining által üzemeltetett bánya a gyémántbányáiról híres Kimberley városában található. A cég ügyvezetője, Howard Marsden szerint a mentők a tárna vizét pumpálják ki, miközben egy külön egység próbál lyukat fúrni a rekedt bányászokhoz, hogy kapcsolatot létesítsenek velük vagy életjelet kapjanak.

A Dél-afrikai Szakszervezetek Kongresszusa (COSATU) szerint a bányászok pontos helyzete jelenleg ismeretlen, de minden erőforrást mozgósítanak a biztonságos kimentésük érdekében.

A Minerals Council of South Africa adatai szerint tavaly 41 bányász halt meg balesetben, ami a történelmi mélypontot jelenti az elmúlt évtizedekhez képest. Dél-Afrika továbbra is a világ vezető gyémánt- és aranytermelői között van, valamint a platina legnagyobb exportőre, így az ilyen bányabalesetek mindig nagy figyelmet kapnak a nemzetközi szakmai és közéleti körökben. A mentés kimenetele egyelőre bizonytalan, de a helyszínen mindenki abban bízik, hogy a föld alatt rekedt bányászokat épségben sikerült megtalálni.

