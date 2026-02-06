Hírlevél
bánya

Mindenkit elnyelt a bánya, nők és gyerekek is meghaltak

Beomlott egy bánya a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A bányabalesetben legalább 200 ember meghalt, köztük nők és gyerekek.
Több mint kétszáz ember meghalt egy bányabalesetben a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A Rubaya városában található bánya január végén omlott be a heves esőzések miatt – tájékoztat az Economist

Több mint kétszáz ember meghalt egy bányabalesetben. (A kép illusztráció.)
Fotó: RUBEN NYANGUILA / ANADOLU

A bányaomlásban legalább 200 ember életét vesztette, de ez a szám még emelkedhet. 

A koltán bányászatában – A koltán egy fémérc, amelyből a nióbiumot és a tantált vonják ki – nők és gyermekek is részt vettek, egyelőre nem tudni, hányan tartózkodtak a bányában. 

A bánya egy korábbi felügyelője szerint a helyszínt nem tartották karban megfelelően, ami okozhatta a balesetet, és a mentési munkálatokat is nehezítette. 

