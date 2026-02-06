Mindenkit elnyelt a bánya, nők és gyerekek is meghaltak

Több mint kétszáz ember meghalt egy bányabalesetben a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A Rubaya városában található bánya január végén omlott be a heves esőzések miatt – tájékoztat az Economist.
A bányaomlásban legalább 200 ember életét vesztette, de ez a szám még emelkedhet.
A koltán bányászatában – A koltán egy fémérc, amelyből a nióbiumot és a tantált vonják ki – nők és gyermekek is részt vettek, egyelőre nem tudni, hányan tartózkodtak a bányában.
A bánya egy korábbi felügyelője szerint a helyszínt nem tartották karban megfelelően, ami okozhatta a balesetet, és a mentési munkálatokat is nehezítette.
