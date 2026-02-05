Beomlott egy bánya Indiában, rengeteg a halott

A tragédia egy „patkányüreg” bányában – amelyet onnan neveztek el, hogy az alagutak éppen akkora méretűek, hogy a munkások átférjenek rajtuk – történ, az East Jaintia Hills kerületben. A bányaomlás és a robbanás ismét ráirányította a figyelmet az illegális bányászat súlyos emberi és biztonsági kockázataira – írja a Reuters.

mberéleteket követel a bányaomlás Indiában.

Fotó: Unsplash

Bányaomlás és mentési nehézségek

A robbanás helyi idő szerint délelőtt tíz óra körül következett be.

Nyolc ember megsérült, őket kórházba szállították.

A mentési munkálatokat ideiglenesen fel kellett függeszteni a megfelelő felszerelés hiánya miatt. A bányát rendkívül nehéz megközelíteni, a mentőcsapatoknak több órán át kell terepen haladniuk. A rat-hole bányászatot Indiában 2014-ben betiltották a gyakori halálesetek és a környezeti pusztítás miatt. Ennek ellenére a gyakorlat továbbra is jelen van az északkeleti államokban. Meghalaya állam kormánya átfogó vizsgálatot rendelt el, és szigorú jogi lépéseket ígért a felelősök ellen. Szövetségi adatok szerint 2012 óta Assam és Meghalaya államokban összesen 63 ember halt meg illegális bányászat következtében.

Bányaomlás Ausztráliában

Két férfi életét veszítette egy bányászati balesetben Ausztrália Queensland államában január elején, miután egy óriási kő összezúzta az egyik áldozat lábát, a másikat pedig maga alá temette a föld.