Véres leszámolás: tíz kanadai bányász holttestét találták meg Mexikóban

A bányászok (mérnökök, technikusok és biztonsági őrök) a Vizsla Silver Corp. Panuco projektjénél dolgoztak. A vállalat közleményében tudatta, hogy családjaik tájékoztatták őket a tragikus hírről, és várják a mexikói hatóságok hivatalos megerősítését. A cég elnök-vezérigazgatója, Michael Konnert mély részvétét fejezte ki az érintettek családjainak és a helyi közösségnek - írja az Independent.

Hajtóvadászat indult a bányászok gyilkosai ellen. Fotó: JESUS VERDUGO / AFP

Eddig öt bányászt azonosítottak

A helyi főügyészség szerint eddig öt holttestet azonosítottak, köztük Ignacio Aurelio Salazar Florest, José Ángel Hernández Vélezt és José Manuel Castañeda Hernándezt. Jaime Castañeda, a geológus testvére elmondta, hogy fivérét azonosította a holttestről készült fényképek alapján.

A mexikói hatóságok a hétvégén több mint 1000 fős személyzetet küldtek a térségbe a kartellek elleni erődemonstrációra.

Claudia Sheinbaum elnök elmondta, hogy a kormány kapcsolatban áll a családokkal és a Vizsla Silverrel. Minden lehetséges vizsgálatot elindítottak az ügy feltárására. Az International Crisis Group vezető elemzője szerint a megölt bányászok valószínűleg egy szélesebb körű kartellellenes erődemonstráció áldozatai voltak. A támadás politikai üzenetet hordozott, mivel a terület stratégiai jelentőségű az ásványkincsek és a fakitermelés miatt.

Matanza en México, al menos 10 mineros han sido encontrados muertos, mientras otros se encuentran desaparecidos. pic.twitter.com/dm9VabwVfh — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) February 9, 2026

A mexikói ipari szervezetek, köztük a Camimex, közös nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy a bányászoknak biztonságban kell dolgozniuk, és az eset nem elszigetelt. A Panuco lelőhelyet a Vizsla Silver weboldala a világ egyik legnagyobb kiaknázatlan ezüstlelőhelyeként mutatja be, a termelés megkezdését 2027-re tervezik.