Munkába indulók találták meg a holttesteket, legalább 33-an haltak meg a rejtélyes tragédiában

A BBC beszámolója szerint a bányásztragédia azután következett be, hogy a mérgező gáz a rosszul szellőző tárnákban gyűlt össze, és a munkások a hajnali műszak végén vesztették életüket. A bányászokat azok találták meg, akik reggel érkeztek dolgozni. Több mint húsz embert sikerült kimenteni, őket kórházba szállították.

A bányásztragédia Jos városától nem messze történt

Fotó: Unsplash

Még nem tisztázottak a bányásztragédia körülményei

A hatóságok lezárták a bányát, amely mintegy 200 kilométerre délkeletre található a szövetségi állam fővárosától, Jos városától. A vizsgálat megkezdődött, de a mentési és helyszínelési munkálatokat lassítják a biztonsági kockázatok, hiszen a térségben az elmúlt években fegyveres bűnbandák, úgynevezett „banditák” tevékenykedtek.

Egy helyi bányász, aki a műszak kezdetén fedezte fel a holttesteket, azt mondta, hogy a dolgozók a hajnali imát követően tértek vissza a föld alá, amikor a tragédia történt. Állítása szerint 37 ember halt meg, és nem robbanás, hanem szén-monoxid-mérgezés okozta a halálukat. A Plateau állami hatóságok ugyanakkor előzetes közleményükben robbanásról írtak.

A 20 és 40 év közötti férfiakból álló áldozatokat a helyi hagyományoknak megfelelően röviddel később eltemették. A tragédia megrázta a túlnyomórészt muszlim közösséget.

Nigériában viszonylag gyakoriak a bányaszerencsétlenségek. Kevesebb mint két éve a szomszédos Niger államban több tucat aranybányász vesztette életét, amikor egy tárna beomlott. Az esetet akkor heves esőzések okozták, amelyek fellazították a talajt.

