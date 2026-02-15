Barack Obama meglepő titkot árult el a földönkívüliekkel kapcsolatban

Barack Obama egy szombaton megjelent podcastadásban arról beszélt, hogy az idegenek „valóságosak”, ugyanakkor hozzátette, hogy ő maga nem látta őket. A New York Post beszámolója szerint a műsorban Brian Tyler Cowen youtuber kérdezte a földönkívüliekről, Obama pedig így válaszolt: „Valóságosak, de én nem láttam őket.”

Barack Obama adott egy lökést az UFO-hívőknek

Nem részletezte, pontosan mit ért a „valóságosak” kifejezés alatt, és a témában nem érkezett további kérdés sem. Ugyanakkor igyekezett lehűteni a kedélyeket az évtizedek óta keringő összeesküvés-elméletekkel kapcsolatban. Kijelentette, hogy az idegeneket nem az Area 51 bázison tartják fogva, és nincs titkos föld alatti létesítmény sem, hacsak nem létezik egy akkora összeesküvés, amelyről még az Egyesült Államok elnöke sem tud.

Barack Obama on aliens: “They’re real”



“But I haven’t seen them. They’re not being kept at Area 51. There’s no underground facility — unless there’s this enormous conspiracy and they hid it from the President of the United States.” pic.twitter.com/c6t0DYxewU — UAP James (@UAPJames) February 14, 2026

Az 51-es körzet a nevadai Groom Lake térségében található, és régóta a UFO-hívők egyik központi hivatkozási pontja.

Az érdeklődés az utóbbi években ismét megnőtt az azonosítatlan repülő jelenségek iránt, miután több kormányzati dokumentum és felvétel is nyilvánosságra került.

Korábban az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma három, nem titkosított haditengerészeti videót tett közzé, amelyeken különös objektumok láthatók az égen, miközben amerikai katonák meglepetten reagálnak. Emellett kiszivárgott radaranyagok is napvilágot láttak, amelyeket az Egyesült Államok Légierejének drónjai rögzítettek, és amelyeken azonosítatlan anomális jelenségek – az úgynevezett UAP-k – szerepelnek.

Obama nem először beszél a témáról. Egy 2021-es televíziós interjúban már utalt rá, hogy léteznek olyan felvételek és feljegyzések, amelyek az égen észlelt, megmagyarázhatatlan objektumokról szólnak. Akkor úgy fogalmazott: valóban vannak olyan jelenségek, amelyek eredetét és szokatlan mozgását a kormány sem tudja pontosan megmagyarázni.

