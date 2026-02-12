Hírlevél
Viccből késelte halálra volt barátnőjét egy férfi

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy pennsylvaniai férfi féltékenységből halálra szúrta az exét, majd azt állította, hogy mindezt „csak viccnek szánta”. A férfi a volt barátnője meggyilkolását azzal próbálta magyarázni, hogy nem gondolta komolyan a tettét.
barátnőféltékenységkéselésgyilkosság

Az eset nagy felháborodást váltott ki a helyi közösségben és mélyen megrázta az áldozat családját. A tragédia akkor történt, amikor a férfi meglátta a volt barátnőjét egy másik férfi társaságában egy étteremnél írja a Love & Crime.

barátnő
Féltékenységből késelte meg volt barátnőjét, majd azt mondta nem gondolta komolyan.
Fotó: Illusztráció/Shutterstock 

Féltékenységből gyilkolt a volt barátnőjét megkéselő férfi

A 34 éves Samuel Lopez-Ordones bűnösnek vallotta magát a 27 éves lány meggyilkolásában. 

A bíróság 20–40 év közötti börtönbüntetésre ítélte, 

ami a maximálisan kiszabható büntetés volt ebben az ügyben.
Eredetileg elsőfokú gyilkossággal és más súlyos bűncselekményekkel is vádolták, de ezeket a vádakat a vádalku részeként ejtették. A pár közel tíz évig élt együtt, mielőtt a nő 2025 januárjában szakított vele és felszólította, hogy költözzön el közös otthonukból.

A szakítás után a férfi féltékeny lett, és GPS-nyomkövetőt helyezett el volt párja autójába. Többször is vitába keveredtek a gyermekelhelyezés miatt. 2025. január 29-én követte őt egy étterem parkolójáig, majd később hazáig is, ahol számon kérte, hogy kivel volt.

A vita során felkapott egy kést, és mellkason szúrta a nőt, később pedig azt mondta a rendőröknek, hogy „csak viccnek” szánta a támadást.

Daniela Allende családja a házban tartózkodott, értesítették a mentőket, de a nő életét már nem tudták megmenteni.

 

Megkéselte a volt barátnőj párját

Egy megszállott férfi a sussexi Crawleyban brutálisan, a pár ágyában halálra szúrta volt barátnője új partnerét, mert nem tudta elviselni a szakítást és az új kapcsolatot.

Halálos késelés Zircen

Egy zirci családi házban egy 70 éves férfi és két ismerőse italozás közben összeveszett, ami végül halálos késeléshez vezetett. A vita akkor fajult el, amikor a házigazda szexuális közeledését egyikük visszautasította, és a megtámadott férfit késével életveszélyesen megsebesítette, aki a helyszínen meghalt.

 

