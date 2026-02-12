Viccből késelte halálra volt barátnőjét egy férfi

Az eset nagy felháborodást váltott ki a helyi közösségben és mélyen megrázta az áldozat családját. A tragédia akkor történt, amikor a férfi meglátta a volt barátnőjét egy másik férfi társaságában egy étteremnél – írja a Love & Crime.

Féltékenységből késelte meg volt barátnőjét, majd azt mondta nem gondolta komolyan.

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Féltékenységből gyilkolt a volt barátnőjét megkéselő férfi

A 34 éves Samuel Lopez-Ordones bűnösnek vallotta magát a 27 éves lány meggyilkolásában.

A bíróság 20–40 év közötti börtönbüntetésre ítélte,

ami a maximálisan kiszabható büntetés volt ebben az ügyben.

Eredetileg elsőfokú gyilkossággal és más súlyos bűncselekményekkel is vádolták, de ezeket a vádakat a vádalku részeként ejtették. A pár közel tíz évig élt együtt, mielőtt a nő 2025 januárjában szakított vele és felszólította, hogy költözzön el közös otthonukból.

A szakítás után a férfi féltékeny lett, és GPS-nyomkövetőt helyezett el volt párja autójába. Többször is vitába keveredtek a gyermekelhelyezés miatt. 2025. január 29-én követte őt egy étterem parkolójáig, majd később hazáig is, ahol számon kérte, hogy kivel volt.

A vita során felkapott egy kést, és mellkason szúrta a nőt, később pedig azt mondta a rendőröknek, hogy „csak viccnek” szánta a támadást.

Daniela Allende családja a házban tartózkodott, értesítették a mentőket, de a nő életét már nem tudták megmenteni.

