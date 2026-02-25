Volodimir Zelenszkij elmondta, hogy a Barátság-kőolajvezeték javítását sürgetik, de ezt gyorsan nem lehet megoldani. Az Európai Bizottság korábban figyelmeztette Ukrajnát, hogy a vezeték helyreállítása elengedhetetlen a szomszédos országok, köztük Magyarország és Szlovákia energiaellátásához. A Barátság olajvezeték Oroszországban, az Almetyevszk városától indul, majd Belaruszon keresztül ágazik el Lengyelország és Németország irányába, valamint Ukrajna területén keresztül Magyarország, Szlovákia és Csehország felé.

Barátság-kőolajvezeték Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Zelenszkij és a Barátság-kőolajvezeték

Az ukrán kormány azzal indokolja a szállítások késését, hogy a vezeték megsérült, ám a magyar és szlovák diplomácia szerint politikai indokok állnak a háttérben. A Buda­pest és Pozsony által kért horvát tengeri alternatív útvonal sem oldja meg a problémát, amíg Kijev nem indítja újra a Barátság olajvezeték szállításait.

Az országok ezen a héten felfüggesztették a dízelolaj exportját Ukrajnába, amíg a vezeték nem áll helyre. Korábban, augusztusban, néhány napra már leállították a szállítást az ukrán drónok támadásai miatt.

Politikai és gazdasági katasztrófa a láthatáron

A vezeték leállása és az energiaellátási válság miatt Brüsszel és a nyugati partnerek egyre ingerültebbek. A helyzet rámutat Zelenszkij és kormánya inkompetenciájára, és újabb feszültséget okoz az EU és Ukrajna kapcsolatában.

Az ügy érzékelteti, hogy a geopolitikai játszmák és az energiafüggőség milyen gyorsan válhat Európa sebezhető pontjává.