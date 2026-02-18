A Barátság kőolajvezeték Magyarország irányába történő leállítása után Szlovákia is reagált: a pozsonyi kormány döntése értelmében a Slovnaft teljes termelését a hazai piacra irányítja, és leállítja a gázolajexportot Ukrajnába. A lépések hátterében súlyos politikai ellentétek állnak - tájékoztat a Magyar Nemzet.

A Barátság kőolajvezeték ügyében Pozsony és Budapest is lépett

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Szijjártó Péter szerint a kőolajszállítás január 27-én állt le, annak ellenére, hogy minden műszaki és technikai feltétel adott az újraindításhoz. A magyar kormány álláspontja egyértelmű: a leállás nem technikai, hanem politikai döntés eredménye.

A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy az ukrán fél – élén Volodimir Zelenszkij elnökkel – politikai nyomásgyakorlás eszközeként használja az olajszállítást. A magyar kormány szerint ez közvetlen beavatkozási kísérlet a hazai belpolitikai folyamatokba.

Miért állította le Szlovákia a gázolajexportot Ukrajnába?

Robert Fico bejelentette, hogy a Slovnaft a teljes kapacitását a belföldi ellátás biztosítására fordítja. A finomítónak napi 7300–7500 tonna kőolajra van szüksége a hazai igények kielégítéséhez. Szlovákia az állami tartalékok részleges felhasználásával hidalja át azt az időszakot, amíg Horvátország felől, tengeri szállítással megérkezik az alternatív nyersanyag. A becslések szerint ez 20–30 napot vehet igénybe. A döntés célja az energiaellátás biztonságának fenntartása, és annak megakadályozása, hogy az export miatt belső hiány alakuljon ki.

Miért nevezi politikai zsarolásnak Szijjártó Péter az ukrán döntést?

Szijjártó Péter szerint Ukrajna az olajszállítás leállításával arra kívánja rákényszeríteni Magyarországot, hogy támogassa Ukrajna EU-csatlakozását, valamint mondjon le az olcsó orosz energiahordozók használatáról.

A magyar kormány álláspontja szerint ez közvetlenül veszélyeztetné a rezsicsökkentés rendszerét, amely jelenleg Európa legalacsonyabb lakossági energiaárai közé tartozik. A külügyminiszter szerint a döntés célja politikai engedmények kikényszerítése.

Mennyi ideig tarthat a Barátság kőolajvezeték leállása?

A jelenlegi információk szerint a szlovák finomító 20–30 napos átmeneti időszakkal számol, amíg az alternatív szállítmányok megérkeznek. Magyarország esetében a kormány hangsúlyozta: az ellátás biztosított, hiány nem várható.