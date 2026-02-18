Robert Fico: Ukrajna szándékosan tartja állva a Barátság kőolajvezetéket

A Barátság kőolajvezeték január 27. óta nem szállít orosz olajat Magyarország és Szlovákia irányába az ukrajnai szakaszon történt meghibásodás miatt. Az ukrán fél szerint orosz támadás okozta a kiesést, míg a magyar és szlovák álláspont szerint a szállítás újraindítását politikai döntés hátráltatja.

Robert Fico szerint a Barátság kőolajvezeték ügye túlmutat a műszaki problémákon

Fotó: MAXIM SHEMETOV / POOL

Miért nem indul újra a Barátság kőolajvezeték?

Az ukrán külügyminisztérium közlése szerint a vezetéket orosz támadás érte, ezért függesztették fel az olajszállítást. Robert Fico szlovák miniszterelnök ugyanakkor azt állította, hogy értesüléseik szerint a javítás megtörténhetett, így szerinte nem műszaki, hanem politikai okok állhatnak a késlekedés mögött.

Fico úgy fogalmazott, hogy a döntés nyomásgyakorlás lehet Magyarországgal szemben annak Ukrajna EU-tagságával kapcsolatos álláspontja miatt. Volodimir Zelenszkij hivatalosan nem erősítette meg ezt az értelmezést.

Hogyan érinti Szlovákiát a Barátság vezeték leállása?

Szlovákia energiaellátása jelentős részben a vezetéken keresztül érkező orosz olajtól függ. A pozsonyi gazdasági minisztérium közlése szerint ugyanakkor az ország rendelkezik elegendő vészhelyzeti tartalékkal, így a lakosság közvetlenül nem érzékeli a kiesést.

Robert Fico „irigylésre nem méltó helyzetről” beszélt, és jelezte, hogy Szlovákia alternatív útvonalakat keres. Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az Adriai-tengeri vezeték használata érdekében. A helyzet a Slovnaftot birtokló Mol miatt gazdaságilag is összekapcsolja a két országot.

Mekkora bevételt jelent Szlovákiának az orosz olajtranzit?

Fico szerint Szlovákia évente mintegy 500 millió euró bevételhez jut az orosz olaj tranzitjából. Ez jelentős összeg a költségvetés számára. Ukrajna ugyanakkor a tranzitdíjakból évente 800–900 millió eurót keresett a korábbi években. A kiesés mindkét ország számára komoly pénzügyi következményekkel járhat, még ha a hivatalos kommunikáció eltérően is értelmezi a helyzetet.

Mi köze Ukrajna EU-tagságának az olajszállításhoz?

A vita egyik legérzékenyebb pontja az EU-tagság kérdése. Fico és a magyar kormány álláspontja szerint az olajszállítás újraindításának késlekedése összefügghet Magyarország Ukrajna európai integrációjával kapcsolatos elutasító álláspontjával. A szlovák miniszterelnök úgy fogalmazott: amennyiben Magyarország támogatná Ukrajna uniós csatlakozását, „talán ismét érkezhet olaj”.