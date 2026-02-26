Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

A Barátság kőolajvezeték körüli konfliktus tovább mélyül, miután Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette: Kijev lépései szabotázsnak minősülnek.

Barátság kőolajvezeték: Peszkov szerint szabotázs áll az olajszállítás leállása mögött Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A szóvivő szerint Moszkva egyértelműen úgy látja, hogy az ukrán fél tudatosan akadályozza az Európába irányuló energiaszállításokat.

Peszkov hangsúlyozta, hogy Oroszország látja Budapest és Pozsony következetes álláspontját, amelyek saját nemzeti érdekeiket védik az ügyben. „És szabotázst látunk a kijevi rezsim részéről” – fogalmazott az újságíróknak - írja az Izvesztija.

Egyre élesebb vita Európában

Az olajszállítás leállása komoly politikai feszültséget okoz Európában. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban úgy fogalmazott: az Európai Bizottság inkább Ukrajna érdekeit képviseli, mintsem az Európai Unió tagállamaiét. Szerinte Kijev „nyílt politikai zsarolást” alkalmaz Magyarországgal szemben azzal, hogy blokkolja az orosz olajszállítást a Barátság kőolajvezeték útvonalán.

Szijjártó később azt is kijelentette: az orosz eredetű kőolaj tranzitjának megszakítása tudatos összehangolt lépés volt az ukrán vezetés és az uniós döntéshozók részéről.