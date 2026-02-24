Hírlevél
Halogatja a Barátság kőolajvezeték újraindítását Zelenszkij

6 órája
Olvasási idő: 3 perc
Ukrajna új időpontot közölt a szlovákokkal az olajszállítások helyreállításáról. A Barátság kőolajvezeték esetében az újraindítást február 25-re tették át, miközben a döntés okáról nem adtak tájékoztatást.
magyarországdátumbarátság kőolajvezeték

Szlovákia a vezetékrendszer üzemeltetőjét, a Transpetrolt Ukrajna arról tájékoztatta, hogy a Barátság kőolajvezeték esetében a szállítások újraindítását február 25-re halasztják. Indoklást nem adtak a döntésre – írja a Reuters.

(FILES) A photo taken on May 5, 2022 shows the receiver station of the Druzhba pipeline of petroleum between Hungary and Russia with a memorial plate of its construction at the Duna (Danube) Refinery of Hungarian MOL Company located near the town of Szazhalombatta, about 30 km south of Budapest. Hungary will block the European Union's latest package of sanctions against Russia unless Ukraine re-opens a key oil pipeline that supplies the country, Hungary's prime minister and foreign minister both said on February 22, 2026. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Barátság kőolajvezeték: egy leállás, ami túlmutat a technikán

A szlovák gazdasági minisztérium szerint az ország vezetékrendszerét üzemeltető Transpetrolt Ukrajna arról értesítette, hogy a Druzsba-rendszeren érkező szállítások új dátuma február 25. A Barátság kőolajvezeték leállása azért vált kiemelten érzékeny üggyé, mert Szlovákia és Magyarország ellátása is jelentős részben ettől a vonaltól függ.

A vezetékleállás köré épülő nemzetközi figyelem nem véletlen: a bizonytalanságnak politikai tétje is van. A régió szempontjából az orosz olajszállítás Ukrajnán keresztül továbbra is kulcstényező, ezért minden további csúszás, halogatás azonnal feszültséget kelt.

A szlovák minisztérium közlése szerint a február 25-i időpont mögött egyelőre nem ismert részletes indoklás. A felek közötti bizalom szempontjából ez azért különösen problémás, mert az ellátási útvonalak már eleve nagy nyomás alatt állnak, és a vita könnyen átcsaphat szélesebb diplomáciai konfliktusba is.

 

