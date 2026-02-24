Halogatja a Barátság kőolajvezeték újraindítását Zelenszkij

Szlovákia a vezetékrendszer üzemeltetőjét, a Transpetrolt Ukrajna arról tájékoztatta, hogy a Barátság kőolajvezeték esetében a szállítások újraindítását február 25-re halasztják. Indoklást nem adtak a döntésre – írja a Reuters.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Barátság kőolajvezeték: egy leállás, ami túlmutat a technikán

A szlovák gazdasági minisztérium szerint az ország vezetékrendszerét üzemeltető Transpetrolt Ukrajna arról értesítette, hogy a Druzsba-rendszeren érkező szállítások új dátuma február 25. A Barátság kőolajvezeték leállása azért vált kiemelten érzékeny üggyé, mert Szlovákia és Magyarország ellátása is jelentős részben ettől a vonaltól függ.

A vezetékleállás köré épülő nemzetközi figyelem nem véletlen: a bizonytalanságnak politikai tétje is van. A régió szempontjából az orosz olajszállítás Ukrajnán keresztül továbbra is kulcstényező, ezért minden további csúszás, halogatás azonnal feszültséget kelt.

A szlovák minisztérium közlése szerint a február 25-i időpont mögött egyelőre nem ismert részletes indoklás. A felek közötti bizalom szempontjából ez azért különösen problémás, mert az ellátási útvonalak már eleve nagy nyomás alatt állnak, és a vita könnyen átcsaphat szélesebb diplomáciai konfliktusba is.