Tömegek rohanták meg a Baywatch-válogatót – visszatér a ’90-es évek kultsorozata

A Baywatch casting szervezőinek egyszerre 20 meghallgatótermet kellett működtetniük, hogy minden jelentkező sorra kerülhessen. Sokan már a legendás, testhezálló piros fürdőruhában érkeztek, amelyet annak idején Pamela Anderson tett halhatatlanná. Mások fehér kivágott fürdőruhában vagy színes bikiniben, farmernadrággal próbálták megidézni a kaliforniai életérzést, írja a Daily Mail.

A Baywatch tévésorozat hatalmas siker volt a 90-es években – Fotó: NBC-TV / Courtesy of NBC-TV

Az eredeti sorozat 1989 és 2001 között futott, és világszerte több mint 200 országban vetítették. Olyan filmsztárokat indított el a szakmában, mint David Hasselhoff vagy Carmen Electra. A Baywatchot fénykorában állítólag 1,1 milliárd néző követte világszerte.

2026-ban jön az új Baywatch

Az új változat 12 epizóddal érkezik a 2026-2027-es tévés évadban a Fox Broadcasting Company csatornán, a gyártásban pedig a Fremantle is részt vesz. A reboot egyik főszereplője Stephen Amell lesz, aki személyesen is megjelent a válogatáson. Ott volt továbbá David Chokachi, aki az eredeti sorozatban Cody Madisont alakította. Michael Thorn, a Fox Television Network elnöke szerint a Baywatch „egy egész korszakot definiált”, és most modern köntösben tér vissza – új történetekkel és feltörekvő sztárokkal.

Bár a sorozatot a kritikusok gyakran lehúzták, a közönség imádta. Az utolsó két évadban Baywatch: Hawaii címen futott tovább, ekkor csatlakozott a stábhoz a későbbi hollywoodi sztár, Jason Momoa. A franchise 2017-ben mozifilmként is visszatért: a főszerepben Dwayne Johnson, Zac Efron és Priyanka Chopra látható.

Új álomgyár születik?

A producerek szerint a nyílt casting célja az volt, hogy valódi lehetőséget adjanak a feltörekvő tehetségeknek – különösen egy olyan időszak után, amikor a hollywoodi ipar a járvány, sztrájkok és természeti katasztrófák miatt is nehézségekkel küzdött. A kérdés már csak az: vajon az új generáció képes lesz-e ugyanazt a globális őrületet kiváltani, mint a lassított futás a kaliforniai tengerparton? Egy biztos: a piros fürdőruha újra reflektorfénybe került – és Los Angelesben most mindenki készen áll arra, hogy „felvegye az őrséget”.