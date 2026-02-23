Hírlevél
fájdalom

Súlyos tünetei is lehetnek a menopauzának, amit sokan figyelmen kívül hagynak

25 perce
Olvasási idő: 6 perc
A menopauza sok nő életét megnehezítheti különböző testi és lelki tünetekkel. A befagyott váll szindróma azonban kevésbé ismert, mégis jelentős fájdalmat és mozgáskorlátozottságot okozhat.
A menopauza során jelentkező tünetek között gyakoriak a hőhullámok, hangulatingadozások, éjszakai izzadás és súlygyarapodás. Egy kevésbé ismert, de annál kellemetlenebb hatás a befagyott váll szindróma (Adhesiv capsulitis) amely a vállízület fájdalmát és mozgáskorlátozottságát okozza, akár az alvást is nehezítve – írja a New York Post.

A menopauza titkos fájdalma: a befagyott váll szindróma megkeserítheti az életét (A kép illusztráció.)
A menopauza titkos fájdalma: a befagyott váll szindróma megkeserítheti az életét (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A menopauza idején a csökkenő ösztrogénszint felgyorsítja az ízületi fájdalmak és merevség kialakulását. Az ösztrogén szerepe a váll kötőszöveteiben rendkívül fontos, mert segít megőrizni a szövetek rugalmasságát és működését. A hormonváltozások következtében a kötőszövetek minősége romlik, ami merevséget és mozgáskorlátozottságot okoz.

A nők, különösen a 40–60 éves korosztály, nagyobb kockázatnak vannak kitéve. A hosszú ideig tartó mozdulatlanság, például sérülés, műtét vagy stroke után, szintén növeli a rizikót. Emellett bizonyos betegségek, mint a cukorbetegség, pajzsmirigy-problémák vagy Parkinson-kór, fokozzák a kialakulás esélyét.

Hogyan ronthatja a menopauza a helyzetet?

Az ösztrogénnek gyulladáscsökkentő hatása van. Ha a hormon szintje csökken, a vállízületben fokozódhat a gyulladás, ami fájdalomhoz és a mozgás beszűküléséhez vezethet. A hormonváltozás emellett az izomerőt és a váll körüli koordinációt is befolyásolhatja, ami szintén növeli a befagyott váll szindróma kialakulásának kockázatát.

A befagyott váll szindróma három szakasza

Fagyási szakasz: Fokozatos fájdalom és lassú mozgáskorlátozottság. Ez 6 hét és 9 hónap között tarthat.

Befagyott szakasz: A fájdalom csökken, de a merevség fokozódik, és befolyásolja a mindennapi tevékenységeket. Általában 4–6 hónapig tart.

Kiolvadási szakasz: A mozgás javul, a fájdalom tovább enyhül. A teljes felépülés 6 hónaptól akár 2 évig is eltarthat.

Milyen kezelési lehetőségek léteznek?

A gyógytorna a kezelés alapja, hogy visszaállítsák a váll eredeti mozgástartományát. Fontosak továbbá a gyulladáscsökkentő gyógyszerek is, továbbá hideg-meleg terápiával is sokat tehetünk vállunk egészségéért.

Súlyos esetekben egy kisebb műtét során eltávolítják a hegszövetet és lazítanak a megvastagodott ízületi tokon.

