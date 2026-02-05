Bazsarózsa királyné, aki békét hozott a hunokra

Története a Krisztus előtti 1. században, a Han-dinasztia idején kezdődik. A kor szokásai szerint a császár nem személyesen választotta ki háremének hölgyeit, hanem udvari festők portréi alapján döntött. A festő, Mao Yanshou azonban megvesztegethető volt: aki fizetett, szebb képet kapott. Wang Zhaojun családja nem élt ezzel a lehetőséggel, így a festő szándékosan torz portrét készített róla. A fiatal nő emiatt éveken át észrevétlen maradt az udvarban. Emlékezete a béke melletti elköteleződést hirdeti - írja a Veol.

Wang Zhaojun a béke megteremtésére tette fel az életét. Fotó: RMHB / Imaginechina

A béke királynéja

Krisztus előtt 33-ban a Hun Birodalom déli uralkodója, Hu Hanye chanyu békét keresve érkezett a Han császár udvarába. A megállapodás részeként a császár egy nőt kívánt feleségül adni a hun uralkodónak – saját lánya helyett a háremből választott. A hölgyek közül egyedül Wang Zhaojun vállalta önként az utazást és a politikai házasságot. A legenda szerint a császár csak az esküvő előtt pillantotta meg Zhaojunt személyesen, és megdöbbent szépségén. Megpróbálta visszavonni döntését, de már nem tehette. Haragjában kivégeztette az udvari festőt, a házasság azonban megköttetett. A hun uralkodó nemcsak elfogadta, hanem megszerette új feleségét.

Zhaojun szerepe túlmutatott egy dinasztikus házasságon.

Diplomáciai érzéke és személyes tekintélye révén a Han és a Hun Birodalom között közel hatvan éven át tartó béke jött létre. Ez az időszak nemcsak a háborúk megszűnését jelentette, hanem kulturális és népességi keveredést is. A hunok egy része a mai Kína területén, többek között Jiangsu, Zhejiang és Fujian tartományokban telepedett le. A kínai kultúrában Zhaojun a bazsarózsához, a „virágok királynőjéhez” kapcsolódik, amely a női szépség, méltóság és nemesség szimbóluma. Halála után a legenda szerint Bazsarózsa Istennőként él tovább a népi emlékezetben, az áldozatvállalásból születő béke megtestesítőjeként.

Hunok, magyarok, közös emlékezet

A történet különös jelentőséget kap Közép-Európában is. A magyar hagyomány gyakran hivatkozik hun eredetre, így Zhaojun alakja szimbolikusan a magyarság ősi kapcsolatait is felidézi. Nem véletlen, hogy Grabensiában, a Buddhista Béke Sztúpa mellett szobor áll Wang Zhaojun és a hun uralkodó emlékére.