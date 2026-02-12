Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Európa bajban van – erről tárgyalnak a vezetők egy belga kastély falai között

Tragédia

Gyászol Hollywood! 48 éves korában meghalt az ikonikus sorozatszínész

bélrendszer

Laposabb has, több energia, kevesebb stressz – így teheti rendbe hét nap alatt a bélrendszerét!

55 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Felejtse el a drága méregtelenítő kúrákat, a koplalást és a zöld löttyöket. Az egészség valódi kulcsa nem a hűtőben, hanem a bélrendszerben van. Egy hétnapos "kúrával" csodákat érhet el!
Link másolása
Vágólapra másolva!
bélrendszerkúraéletmódváltás

Szakértők szerint ha a bélrendszer nincsenek rendben, annak az egész test látja kárát: puffadás, fáradtság, agyköd, szorongás, gyenge immunrendszer – mind innen indul. Most egy amerikai gasztroenterológus, Dr. Katherine Freeman olyan 7 napos programot dolgozott ki, amely éhezés nélkül, normál ételekkel segíti a bélflóra regenerálását, hívta fel a figyelmet a New York Post.

bélrendszer
A zöldségek, rostok fogyasztása kulcsfontosságú a bélrendszer regenerálásában – Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

Ez nem böjt és nem léböjt. Ez a megfelelő ételek kiválasztásáról szól

 – hangsúlyozza Freeman.

Kevesen tudják, de a bélrendszer nemcsak az emésztést irányítja. Hatással van a hangulatunkra, a stressz-szintünkre, az immunrendszerünkre és a gondolkodásunkra is. Ha felborul az egyensúly, az egész test „jelez”.

Íme a bélrendszer 7 napos regeneráló programja

1. nap – Nagytakarítás

El kell hagyni:

  • a cukrot
  • a mesterséges édesítőket
  • a feldolgozott ételeket
  • a vörös húst.

A gyulladást fokozó ételek – például a vörös hús – összefüggésbe hozhatók a vastagbélrákkal is

 – mondja Freeman.

Helyettük: csirkét, pulykát, párolt zöldségeket, teljes kiőrlésű gabonákat, gyömbért, kurkumát és borsmentát javasolt fogyasztani.

2. nap – Hidratálás mindenek felett

Naponta körülbelül legalább 2 liter vízet meg kell inni, hogy az emésztőrendszert megnyugtassuk. Emellett fogyasszunk zöld teát, ami közismerten gyulladáscsökkentő, stresszoldó hatású.

3–4. nap – Jó baktériumok bevetésen

Ezek után jöhetnek a probiotikumok és prebiotikumok: például joghurt, savanyított zöldségek, fokhagyma, spárga, póréhagyma bevitele a szervezetbe.

Ezek bizonyítottan csökkentik a gyulladást a bélrendszerben

 – teszi hozzá Freeman.

5. nap – Rostroham

Az ötödik napon a rostoké a kulcsszerep. Ezek az ételek mind jót tesznek:

  • zab
  • barna rizs
  • chia mag
  • lencse
  • sötét leveles zöldségek

Emellett mindenképpen mozogjunk is: legalább 30 perc séta vagy könnyű edzés javallott. 

6. nap – Alvás, nyugalom, kevesebb alkohol

A hatodik napon a lenyugvásé a főszerep. Egy korai vacsora, a képernyők kikapcsolása, a családdal töltött több idő és a 8 óra alvás csodákra képes. 

Az érzelmi állapot is hat a bélrendszerre

 – hangsúlyozza az orvos.

7. nap – Új életmód kezdete

Ha betartotta a szabályokat az előző napokon, akkor érezhetően kevesebb lesz a puffadás, javul a közérzet, több lesz az energiája. Ez a 7 nap nem csodaszer, hanem egy életmódváltás kezdete is lehet jó esetben, hiszen ha a bélrendszer rendben van, az egész test hálás lesz érte.

Ezekkel az ételekkel tönkreteszi a bélrendszerét

A modern táplálkozástudomány szerint az emésztőrendszer kulcsszerepet játszik az immunvédelemben és a közérzet alakulásában is. A bélrendszer állapota szoros kapcsolatban van a gyulladásos folyamatokkal, az anyagcserével és azzal is, milyen ételek és italok kerülnek nap mint nap a tányérunkra.

Ez a hat étel tönkreteszi a beleit, mégis sokan eszik

Kefir, kombucha, kimcsi és savanyú káposzta lepi el a boltok polcait, miközben egyre több kutatás bizonyítja, hogy a bélflóra állapota mindent befolyásol – az immunrendszertől az anyagcserén át egészen a mentális egészségig. Összegyűjtöttünk hat ételt, amit nem tesz jót a bélrendszernek.


 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!