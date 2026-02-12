Laposabb has, több energia, kevesebb stressz – így teheti rendbe hét nap alatt a bélrendszerét!

Szakértők szerint ha a bélrendszer nincsenek rendben, annak az egész test látja kárát: puffadás, fáradtság, agyköd, szorongás, gyenge immunrendszer – mind innen indul. Most egy amerikai gasztroenterológus, Dr. Katherine Freeman olyan 7 napos programot dolgozott ki, amely éhezés nélkül, normál ételekkel segíti a bélflóra regenerálását, hívta fel a figyelmet a New York Post.

A zöldségek, rostok fogyasztása kulcsfontosságú a bélrendszer regenerálásában – Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

Ez nem böjt és nem léböjt. Ez a megfelelő ételek kiválasztásáról szól

– hangsúlyozza Freeman.

Kevesen tudják, de a bélrendszer nemcsak az emésztést irányítja. Hatással van a hangulatunkra, a stressz-szintünkre, az immunrendszerünkre és a gondolkodásunkra is. Ha felborul az egyensúly, az egész test „jelez”.

Íme a bélrendszer 7 napos regeneráló programja

1. nap – Nagytakarítás

El kell hagyni:

a cukrot

a mesterséges édesítőket

a feldolgozott ételeket

a vörös húst.

A gyulladást fokozó ételek – például a vörös hús – összefüggésbe hozhatók a vastagbélrákkal is

– mondja Freeman.

Helyettük: csirkét, pulykát, párolt zöldségeket, teljes kiőrlésű gabonákat, gyömbért, kurkumát és borsmentát javasolt fogyasztani.

2. nap – Hidratálás mindenek felett

Naponta körülbelül legalább 2 liter vízet meg kell inni, hogy az emésztőrendszert megnyugtassuk. Emellett fogyasszunk zöld teát, ami közismerten gyulladáscsökkentő, stresszoldó hatású.

3–4. nap – Jó baktériumok bevetésen

Ezek után jöhetnek a probiotikumok és prebiotikumok: például joghurt, savanyított zöldségek, fokhagyma, spárga, póréhagyma bevitele a szervezetbe.

Ezek bizonyítottan csökkentik a gyulladást a bélrendszerben

– teszi hozzá Freeman.

5. nap – Rostroham

Az ötödik napon a rostoké a kulcsszerep. Ezek az ételek mind jót tesznek:

zab

barna rizs

chia mag

lencse

sötét leveles zöldségek

Emellett mindenképpen mozogjunk is: legalább 30 perc séta vagy könnyű edzés javallott.

6. nap – Alvás, nyugalom, kevesebb alkohol

A hatodik napon a lenyugvásé a főszerep. Egy korai vacsora, a képernyők kikapcsolása, a családdal töltött több idő és a 8 óra alvás csodákra képes.

Az érzelmi állapot is hat a bélrendszerre

– hangsúlyozza az orvos.