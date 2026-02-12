Laposabb has, több energia, kevesebb stressz – így teheti rendbe hét nap alatt a bélrendszerét!

Szakértők szerint ha a bélrendszer nincsenek rendben, annak az egész test látja kárát: puffadás, fáradtság, agyköd, szorongás, gyenge immunrendszer – mind innen indul. Most egy amerikai gasztroenterológus, Dr. Katherine Freeman olyan 7 napos programot dolgozott ki, amely éhezés nélkül, normál ételekkel segíti a bélflóra regenerálását, hívta fel a figyelmet a New York Post.
Ez nem böjt és nem léböjt. Ez a megfelelő ételek kiválasztásáról szól
– hangsúlyozza Freeman.
Kevesen tudják, de a bélrendszer nemcsak az emésztést irányítja. Hatással van a hangulatunkra, a stressz-szintünkre, az immunrendszerünkre és a gondolkodásunkra is. Ha felborul az egyensúly, az egész test „jelez”.
Íme a bélrendszer 7 napos regeneráló programja
1. nap – Nagytakarítás
El kell hagyni:
- a cukrot
- a mesterséges édesítőket
- a feldolgozott ételeket
- a vörös húst.
A gyulladást fokozó ételek – például a vörös hús – összefüggésbe hozhatók a vastagbélrákkal is
– mondja Freeman.
Helyettük: csirkét, pulykát, párolt zöldségeket, teljes kiőrlésű gabonákat, gyömbért, kurkumát és borsmentát javasolt fogyasztani.
2. nap – Hidratálás mindenek felett
Naponta körülbelül legalább 2 liter vízet meg kell inni, hogy az emésztőrendszert megnyugtassuk. Emellett fogyasszunk zöld teát, ami közismerten gyulladáscsökkentő, stresszoldó hatású.
3–4. nap – Jó baktériumok bevetésen
Ezek után jöhetnek a probiotikumok és prebiotikumok: például joghurt, savanyított zöldségek, fokhagyma, spárga, póréhagyma bevitele a szervezetbe.
Ezek bizonyítottan csökkentik a gyulladást a bélrendszerben
– teszi hozzá Freeman.
5. nap – Rostroham
Az ötödik napon a rostoké a kulcsszerep. Ezek az ételek mind jót tesznek:
- zab
- barna rizs
- chia mag
- lencse
- sötét leveles zöldségek
Emellett mindenképpen mozogjunk is: legalább 30 perc séta vagy könnyű edzés javallott.
6. nap – Alvás, nyugalom, kevesebb alkohol
A hatodik napon a lenyugvásé a főszerep. Egy korai vacsora, a képernyők kikapcsolása, a családdal töltött több idő és a 8 óra alvás csodákra képes.
Az érzelmi állapot is hat a bélrendszerre
– hangsúlyozza az orvos.
7. nap – Új életmód kezdete
Ha betartotta a szabályokat az előző napokon, akkor érezhetően kevesebb lesz a puffadás, javul a közérzet, több lesz az energiája. Ez a 7 nap nem csodaszer, hanem egy életmódváltás kezdete is lehet jó esetben, hiszen ha a bélrendszer rendben van, az egész test hálás lesz érte.
