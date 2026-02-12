Bizarr: egy férfi disznókkal etette volna meg barátnője exét

Egy különösen bizarr és hátborzongató ügy végére tett pontot az amerikai igazságszolgáltatás: hét év és három hónap börtönbüntetésre ítéltek egy New York állam északi részén élő férfit, aki megpróbálta megöletni barátnője volt párját. Az 58 éves Jeal Sutherland azért került a vádlottak padjára, mert 2024 novemberében mobiltelefonján keresztül próbált felbérelni egy bérgyilkost. A terve az volt, hogy riválisát megölik, majd a holttestet egy pennsylvaniai sertéstelepen tüntetik el. A bérgyilkosságért 360 ezer forintot és egy üveg Wild Turkey bourbont ajánlott fel - tájékoztat a New York Post.

A bérgyilkosság tervének részeként a férfi a holttestet egy sertésfarmon akarta eltüntetni

Fotó: JAIME REINA / AFP

Hogyan bukott le a bérgyilkossági terv?

A férfi nem tudta, hogy akivel egyeztet, valójában az FBI egyik beépített ügynöke, így a hatóságok már a kezdetektől figyelemmel kísérték a kommunikációját, és részletesen dokumentálták a gyilkossági terv minden elemét. Az ügyészek szerint Sutherlandet a féltékenység vezérelte: barátnője volt partnerét akarta félreállítani, akivel a nőnek közös gyermeke is van.

A nyomozás során az is napvilágra került, hogy 2025 januárjában fenyegető üzenetet küldött a kiszemelt áldozat édesanyjának: egy kanadai lúd tetemét helyezte el a nő házának ajtajánál.

Sutherlandet 2025. január 27-én tartóztatták le. Csak ekkor szembesült azzal, hogy a „sertéstenyésztő”, akit megbízott, valójában szövetségi ügynök volt. Májusban bűnösnek vallotta magát, amiért államközi kommunikációs eszközt használt fel bérgyilkossági terv előkészítésére.

