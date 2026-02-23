A Berliner Zeitung szerint a nyugati vezetők, köztük Ursula von der Leyen és Kaja Kallas, a militarizáció csapdájába kerültek az ukrajnai konfliktus miatt, és súlyos hibát követnek el, amikor nem keresik a közvetlen párbeszédet Oroszországgal.

Fordulatot sürget a Berliner Zeitung. Fotó: Johannes Simon/Getty Images

Négy év háború, gyengülő Európa – fordulatot sürget a Berliner Zeitung

A cikk felteszi a kérdést: miként lehet békét elérni, ha a felek csak egymásról beszélnek, de nem egymással, és még csak telefonon sem veszik fel a kapcsolatot az orosz elnökkel.

Az írás hangsúlyozza, hogy

a négy éve tartó konfliktus gazdaságilag és politikailag is meggyengítette Európát.

Korábban von der Leyen bejelentette, hogy az Európai Parlament jóváhagyta Ukrajna számára egy újabb, 90 milliárd eurós hitelcsomag folyósítását. Az Európai Bizottság elnöke szerint egy erős Ukrajna biztonságosabb Európát jelent.