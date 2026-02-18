Újabb csapás érte Róma egyik nevezetességét – meddig tart még a pusztítás?

Hírlevél
Róma egyik legismertebb barokk műemlékét újabb károsodás érte a Minerva téren. Bernini elefántszobrának egyik agyarát letörték, a hatóságok vizsgálják a történteket, miközben a restaurálás már megkezdődött.
Letörték Gian Lorenzo Bernini barokk szobrász egyik legismertebb alkotásának, a római Minerva-téren álló elefántszobor egyik agyarát. Alessandro Giuli kulturális miniszter elfogadhatatlan vandalizmusnak nevezte a történteket, az olasz főváros műemlékvédelmi felügyelősége pedig feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen.

A picture shows the Elephant statue of Bernini with a tusk detached after an overnight incident, on 15 November, 2016 at Piazza della Minerva in Rome. Police are examining CC-TV footage in a bid to identify vandals who damaged one of the city's most famous pieces of public sculpture, Bernini's Elephant and Obelisk. The elephant was commissioned by the then pope, Alexander VII, to support an obelisk from ancient Egypt that had only recently been excavated. (Photo by ANDREAS SOLARO / AFP)
A Minerva téren álló Bernini elefántszobra, amelynek egyik agyara ismét letört
Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Hogyan rongálták meg Bernini elefántszobrot?

Arról a kisebb elefántot ábrázoló köztéri szoborról van szó, amely a Pantheon szomszédságában áll, és az olasz főváros egyik jelképének számít. Az elefánt egyik agyarát letörték, majd a szobor lábaihoz helyezték. A szobor restaurálása megkezdődött.

Nem ez az első alkalom, hogy az elefántot megrongálják. 2016 novemberében is letörték az egyik agyarát, amelyet utána visszahelyeztek. Azt sem zárják ki, hogy az utóbbi napok heves esőzései szakították le az agyar egy részét, vagy a műemlék téren este focizók találták el a szobrot labdával.

Értelmetlen barbár vandalizmusról beszélt Alessandro Giuli kulturális miniszter. A Gian Lorenzo Barberini rajzai alapján 1667-ben készült márvány elefántot Rómában kis elefántnak nevezik alacsony volta és kerek formái miatt. Bernini szobraival tele vannak Róma utcái és templomai, az elefánt az egyik legismertebb.

Az elefánt egy több mint ötméteres, a Krisztus előtti negyedik századra datált, az ókorban Egyiptomból Rómába szállított obeliszket tart a hátán.

2011-ben és 2022-ben a Navona-téren található, Bernini tervezte szökőkutat rongálták meg. 2015-ben a Feyenoord holland labdarúgócsapat szurkolói a Spanyol-lépcső előtti szökőkútban okoztak károkat. Egy külföldi turista 2022-ben autóval hajtott végig a Spanyol-lépcsőn, a Colosseumban pedig gyakori, hogy a látogatók bevésik a nevüket az egyedülálló ókori anfiteátrum köveibe. Mások a római szökőkutakban mártóznak meg.

A hatályos törvények értelmében a tetteseket két évtől öt évig terjedő börtönnel és húszezer euróig terjedő bírsággal sújthatják.

Valentin-napon omlott össze a szerelmesek íve Olaszországban

Összeomlott Pugliában a híres sziklaképződmény. A szerelmesek íve Valentin-nap éjszakáján roskadt a tengerbe a heves viharok következtében.

Fizetős lett Róma egyik legszebb látványossága – ez vár a turistákra

Róma egyik legismertebb nevezetességénél hétfőtől új szabályok léptek életbe, amelyek alapjaiban változtatják meg a látogatás rendjét. A Trevi-kút esetében jegyrendszerrel próbálják kezelni a tömeget és növelni a biztonságot.

 

 

