Újabb csapás érte Róma egyik nevezetességét – meddig tart még a pusztítás?

Letörték Gian Lorenzo Bernini barokk szobrász egyik legismertebb alkotásának, a római Minerva-téren álló elefántszobor egyik agyarát. Alessandro Giuli kulturális miniszter elfogadhatatlan vandalizmusnak nevezte a történteket, az olasz főváros műemlékvédelmi felügyelősége pedig feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen.

A Minerva téren álló Bernini elefántszobra, amelynek egyik agyara ismét letört

Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Hogyan rongálták meg Bernini elefántszobrot?

Arról a kisebb elefántot ábrázoló köztéri szoborról van szó, amely a Pantheon szomszédságában áll, és az olasz főváros egyik jelképének számít. Az elefánt egyik agyarát letörték, majd a szobor lábaihoz helyezték. A szobor restaurálása megkezdődött.

Értelmetlen barbár vandalizmusról beszélt Alessandro Giuli kulturális miniszter. A Gian Lorenzo Barberini rajzai alapján 1667-ben készült márvány elefántot Rómában kis elefántnak nevezik alacsony volta és kerek formái miatt. Bernini szobraival tele vannak Róma utcái és templomai, az elefánt az egyik legismertebb.

Az elefánt egy több mint ötméteres, a Krisztus előtti negyedik századra datált, az ókorban Egyiptomból Rómába szállított obeliszket tart a hátán.

2011-ben és 2022-ben a Navona-téren található, Bernini tervezte szökőkutat rongálták meg. 2015-ben a Feyenoord holland labdarúgócsapat szurkolói a Spanyol-lépcső előtti szökőkútban okoztak károkat. Egy külföldi turista 2022-ben autóval hajtott végig a Spanyol-lépcsőn, a Colosseumban pedig gyakori, hogy a látogatók bevésik a nevüket az egyedülálló ókori anfiteátrum köveibe. Mások a római szökőkutakban mártóznak meg.

A hatályos törvények értelmében a tetteseket két évtől öt évig terjedő börtönnel és húszezer euróig terjedő bírsággal sújthatják.

@la.repubblica Danneggiata la scultura ornamentale alla base dell’obelisco in piazza della Minerva a Roma: spezzata ancora una volta la zanna destra dell’elefantino in marmo. I restauratori dovranno ora analizzare la porzione ancora integra e quella si è distaccata per capire come si sia staccata. Perché proprio lo stesso elemento della scultura era stata già oggetto di un precedente restauro nel 2016. L'articolo completo di Luca Monaco su Repubblica #rep ♬ eredeti hang la.repubblica

Valentin-napon omlott össze a szerelmesek íve Olaszországban

Összeomlott Pugliában a híres sziklaképződmény. A szerelmesek íve Valentin-nap éjszakáján roskadt a tengerbe a heves viharok következtében.