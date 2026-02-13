Beszakadt a terasz a lábuk alatt – videón a sokkoló pillanat

Hírlevél
Hajszálon múlt a tragédia egy kínai városban. Beszakadt a terasz egy régi ház udvarán, és három ember zuhant a mélybe – mindezt egy térfigyelő kamera rögzítette.
2026. február 4-én a kínai, Zunyi városában beszakadt a terasz egy elhanyagolt, régi lakóház udvarán. A területen éppen több ember tartózkodott és éppen drónos légi felvételeket készített, amikor a terasz széle minden előjel nélkül leszakadt alattuk.

Porfelhő, zuhanás, döbbenet – beszakadt a terasz Kínában
Porfelhő, zuhanás, döbbenet – beszakadt a terasz Kínában
Fotó: newsflare

Egy pillanat alatt beszakadt a terasz

A kamera által rögzített videón jól látható, hogy a három ember még integet a levegőben lebegő drónnak, majd a következő másodpercben a teljes terasz megadja magát. A föld beszakad, porfelhő csap fel, az emberek pedig eltűnnek a mélyedésben.

A szerencsétlenség helyszíne alatt laza, puha földréteg volt, amely tompította az esést. 

Ennek köszönhetően mindhárom érintett csak kisebb horzsolásokat szenvedett, és saját erejükből ki tudtak mászni a gödörből. Később megerősítették: egyikük sem sérült meg súlyosan.

Figyelmeztető eset

A felvétel gyorsan terjedni kezdett az interneten, sokan pedig arra hívták fel a figyelmet, milyen veszélyeket rejthetnek az évek óta karbantartatlan épületek. Az eset ékes példája annak, hogy egy váratlan pillanatban akár életveszélyes helyzet is kialakulhat.

Az eredeti cikk a Newsflare oldalán jelent meg.  

