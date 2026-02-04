Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos üzenetet küldött – ezt önnek is látnia kell!

Tudta?

Újabb boltbezárást jelentett be a Lidl Magyarország – igaz a pletyka

betörés

Lopni ment a születésnapján, saját magát buktatta le – filmbe illő betörés

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A férfi 40. születésnapján követte el a bűncselekményt. Nem sokkal a betörés után banális módon bukott le.
Link másolása
Vágólapra másolva!
betöréselektronikus jelzőbűncselekmény

Egy látványos betöréses ügy kapcsán fogtak el egy férfit Essexben, miután a korábbi bűncselekményei miatt viselt elektronikus jelző elárulta, hogy jelen volt a helyszínen. Az eset jól mutatja, mennyire hatékonyak lehetnek a modern technológiák a visszaeső bűnözők felderítésében – írja a Daily Mail.

betörés
Az elektronikus jelző buktatta le a férfit a betörés után – Fotó: Unsplash

Hogy bukott le a betörés elkövetője?

Alan Speed a 40. születésnapján követte el a betörést, amely során több mint 100 000 font (kb. 44 millió forint) értékben lopott el ékszereket, műalkotásokat és egyéb értékes tárgyakat. Néhány nappal később a rendőrség letartóztatta: a korábbi bűncselekményei miatt viselt elektronikus jelző jelezte a hatóságoknak, hogy a férfi a betörés helyszínén tartózkodott. A biztonsági kamera felvételei alapján azonosították a férfit, aki ellen vádat emeltek és négyév börtönbüntetést kapott.

Terry Jacobs, az Essex-i rendőrség felügyelője kiemelte, hogy az elektronikus megfigyelő rendszerek és a rendőrségi együttműködés kulcsfontosságú a súlyos vagyon elleni bűncselekmények, például a betörések felderítésében. 

A rendszer automatikusan követi a jelzőt viselők mozgását, és összeveti azt a bejelentett bűncselekményekkel, így segítve a nyomozókat az elkövetők gyors azonosításában és a bizonyítékok összegyűjtésében.

Lopni mentek, azt hitték, nem látja senki, de olyan nagyot tévedtek, hogy azt nézni is fáj

Egerben vasárnap este újabb illetéktelen látogatás történt a népszerű Kisasszony piacon, de mindent lencsére vett a kamera. A piac vezetése szerint nem az első ilyen betörés volt sőt, már korábban is jártak itt tolvajok.

Élet-halál harc egy betörés után – a rendőrök mentették meg a bácsit

Egy átlagos nap pillanatok alatt rémálommá vált egy baranyai településen. A sokkoló események közepette egy infarktus is bekövetkezett, miután egy 73 éves férfi szembesült azzal, hogy betörtek az otthonába.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!