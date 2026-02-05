Betörés vagy túlóra? Bemászott az étterembe, majd pizzát árult a tolvaj

A rendőrség közlése szerint a 41 éves Jonathon Hackett 2026 február 1-jén éjjel tört be egy Little Caesars étterembe a Kinston környékén, miután az üzlet már bezárt. A hatóságok szerint a férfi pizzákat készített, majd azokat eladta, a bevételt pedig megtartotta magának – számolt be az esetről az Independent.
Volt alkalmazott követte el a betörést
A rendőrség tájékoztatása szerint a betörés elkövetője korábban az étterem alkalmazottja volt. Az első alkalommal sikerült elmenekülnie, ám néhány nappal később ismét megpróbált bejutni az üzletbe – ekkor azonban már nem volt üres az étterem.
A Kinston Police Department közlése szerint a
második eset során az alkalmazottak megpróbálták megakadályozni a betörést, amely végül fizikai összetűzéshez vezetett.
Hackett megsérült a dulakodásban, a rendőrök orvosi ellátásra szállították.
Betört és pizzát sütött majd el is adta
A hatóságok több rendbeli bűncselekménnyel vádolták meg a férfit, köztük bűntettnek minősülő betöréssel, csalással megszerzett vagyon eltulajdonításával, valamint lopással. Emellett kisebb súlyú betörés és a városi kijárási tilalom megsértése miatt is felelnie kell – a tilalmat egy súlyos hóvihar miatt rendelték el január végén.
A rendőrség nem közölte, hány pizzát készített Hackett, és mekkora bevételre tett szert. A férfit a Lenoir County Jail fogdájába szállították, bírósági tárgyalásának időpontja egyelőre nem ismert.
A bizarr betörés ügye továbbra is vizsgálat alatt áll.
