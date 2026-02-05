Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump rendkívüli üzenetet tett közzé – Orbán Viktorról van szó!

Háború

Lavrov lerántotta a leplet Ukrajnáról: egy titkos telefonhívás után dőlt el az ország sorsa

betörés

Betörés vagy túlóra? Bemászott az étterembe, majd pizzát árult a tolvaj

57 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egészen szokatlan bűncselekmény tartja lázban az amerikai közvéleményt. Egy betörés miatt emeltek vádat egy észak-karolinai férfi ellen, aki nemcsak betört egy pizzériába, hanem ott pizzát sütött – majd el is adta azokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
betörésbűncselekménypizzéria

A rendőrség közlése szerint a 41 éves Jonathon Hackett 2026 február 1-jén éjjel tört be egy Little Caesars étterembe a Kinston környékén, miután az üzlet már bezárt. A hatóságok szerint a férfi pizzákat készített, majd azokat eladta, a bevételt pedig megtartotta magának – számolt be az esetről az Independent.

Betörés: Ebbe a kinstoni Little Caesars pizzázóba történt az illetéktelen behatolás
Betörés: Ebbe a kinstoni Little Caesars pizzázóba történt az illetéktelen behatolás
Fotó: Google Maps / Képernyőkép

Volt alkalmazott követte el a betörést

A rendőrség tájékoztatása szerint a betörés elkövetője korábban az étterem alkalmazottja volt. Az első alkalommal sikerült elmenekülnie, ám néhány nappal később ismét megpróbált bejutni az üzletbe – ekkor azonban már nem volt üres az étterem.

A Kinston Police Department közlése szerint a 

második eset során az alkalmazottak megpróbálták megakadályozni a betörést, amely végül fizikai összetűzéshez vezetett. 

Hackett megsérült a dulakodásban, a rendőrök orvosi ellátásra szállították.

A 41 éves Jonathon Hackettet több bűncselekménnyel is vádolják
A 41 éves Jonathon Hackettet több bűncselekménnyel is vádolják
Fotó: Lenoir megyei börtön 

Betört és pizzát sütött majd el is adta

A hatóságok több rendbeli bűncselekménnyel vádolták meg a férfit, köztük bűntettnek minősülő betöréssel, csalással megszerzett vagyon eltulajdonításával, valamint lopással. Emellett kisebb súlyú betörés és a városi kijárási tilalom megsértése miatt is felelnie kell – a tilalmat egy súlyos hóvihar miatt rendelték el január végén.

A rendőrség nem közölte, hány pizzát készített Hackett, és mekkora bevételre tett szert. A férfit a Lenoir County Jail fogdájába szállították, bírósági tárgyalásának időpontja egyelőre nem ismert.

A bizarr betörés ügye továbbra is vizsgálat alatt áll.

További tartalmak:

Lopni ment a születésnapján, saját magát buktatta le – filmbe illő betörés

A férfi 40. születésnapján követte el a bűncselekményt. Nem sokkal a betörés után banális módon bukott le.

Lopni mentek, azt hitték, nem látja senki, de olyan nagyot tévedtek, hogy azt nézni is fáj

Egerben vasárnap este újabb illetéktelen látogatás történt a népszerű Kisasszony piacon, de mindent lencsére vett a kamera. A piac vezetése szerint nem az első ilyen betörés volt sőt, már korábban is jártak itt tolvajok.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!