Újra ledobta az összes ruháját Bianca Censori – elárulta, miért viselkedik így

Bianca Censori elmondása szerint nem provokálni akar, hanem művészetként tekint a testére – írja a The Sun.

Bianca Censori élvezi a meztelenkedést

Bianca Censori elmondta, mit jelent számára a meztelenkedés

A 31 éves ausztrál építész a magazin hasábjain teljesen meztelen fotókon is szerepel, miközben lovon ül, ahogy azt tőle sokan már megszokhatták.

Megszállottja vagyok a meztelenségnek. Én az alkotásaimat élem

– fogalmazott Bianca, aki szerint a vetkőzés az ő nyelve, amellyel szavak nélkül is kommunikálni tud.

Felidézte, hogy a 2025-ös Grammy-díjátadón viselt áttetsző ruhája – amely alatt semmit nem hordott – nem véletlen volt, hanem egy tudatos döntés része. Szerinte a meztelenség adta meg számára azt a láthatóságot, amit más módon soha nem kapott volna meg.

A modell-építész könnyekkel küszködve beszélt Kanye Westről is, aki bipoláris zavarral küzd, és az elmúlt években számos botrányos kijelentésével került a címlapokra.

Ez az év olyan volt, mintha hónapokon át újraélesztést végeztem volna

– mondta, utalva arra, hogy erején felül próbálta támogatni a rappert. Bevallotta, voltak pillanatok, amikor a szakítás gondolata is felmerült benne, de végül rájött, hogy ezek csak felszínes félelmek voltak.

Az interjú Kanye West nyilvános bocsánatkérése után jelent meg. A rapper egy egész oldalas hirdetésben kért elnézést korábbi antiszemita kijelentéseiért, és elismerte, hogy súlyos mentális állapota miatt veszítette el a kapcsolatot a valósággal.

Feszültség a házasságban

Bianca Censori és Kanye West hónapok óta feszült időszakot éltek meg a kulisszák mögött, és a problémák jóval mélyebbre nyúltak, mint azt a nyilvánosság eddig sejtette. A modell szerint férje ma már segítséget kap, ő pedig továbbra is mellette marad, akármit is gondoljon erről a világ.

