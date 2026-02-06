Újra ledobta az összes ruháját Bianca Censori – elárulta, miért viselkedik így

Bianca Censori elmondása szerint nem provokálni akar, hanem művészetként tekint a testére – írja a The Sun.
Bianca Censori elmondta, mit jelent számára a meztelenkedés
A 31 éves ausztrál építész a magazin hasábjain teljesen meztelen fotókon is szerepel, miközben lovon ül, ahogy azt tőle sokan már megszokhatták.
Megszállottja vagyok a meztelenségnek. Én az alkotásaimat élem
– fogalmazott Bianca, aki szerint a vetkőzés az ő nyelve, amellyel szavak nélkül is kommunikálni tud.
Felidézte, hogy a 2025-ös Grammy-díjátadón viselt áttetsző ruhája – amely alatt semmit nem hordott – nem véletlen volt, hanem egy tudatos döntés része. Szerinte a meztelenség adta meg számára azt a láthatóságot, amit más módon soha nem kapott volna meg.
A modell-építész könnyekkel küszködve beszélt Kanye Westről is, aki bipoláris zavarral küzd, és az elmúlt években számos botrányos kijelentésével került a címlapokra.
Ez az év olyan volt, mintha hónapokon át újraélesztést végeztem volna
– mondta, utalva arra, hogy erején felül próbálta támogatni a rappert. Bevallotta, voltak pillanatok, amikor a szakítás gondolata is felmerült benne, de végül rájött, hogy ezek csak felszínes félelmek voltak.
Az interjú Kanye West nyilvános bocsánatkérése után jelent meg. A rapper egy egész oldalas hirdetésben kért elnézést korábbi antiszemita kijelentéseiért, és elismerte, hogy súlyos mentális állapota miatt veszítette el a kapcsolatot a valósággal.
Feszültség a házasságban
Bianca Censori és Kanye West hónapok óta feszült időszakot éltek meg a kulisszák mögött, és a problémák jóval mélyebbre nyúltak, mint azt a nyilvánosság eddig sejtette. A modell szerint férje ma már segítséget kap, ő pedig továbbra is mellette marad, akármit is gondoljon erről a világ.
Kanye West felesége ismételten megvillantotta tökéletes melleit – képek
Bianca Censori tavaly nyáron olyat posztolt az Instagramra, amitől felrobbant a net – ezúttal nem a szokásos pucérkodással, hanem egy óriási, átlátszó buborékban pózolva.