Azonnal új vesére van szüksége a híres színésznőnek – versenyt fut az idővel

Bijou Phillips az Instagramon jelentette be, hogy ismét dialízisre szorul, miután egy ritka vírusfertőzés miatt kilökődött az a veséje, amelyet 2017-ben kapott. A 45 éves sztárt jelenleg a UCLA orvosai kezelik Los Angelesben.

Bijou Phillips

Újabb harc az életéért

Phillips elárulta, hogy a BK Polyomavírus okozta a szövődményeket, amelyek végül a transzplantált vese elvesztéséhez vezettek. Megható üzenetében hangsúlyozta: nemcsak magáért, hanem kislányáért is küzd.

Szükségem van egy vesére

– írta, hozzátéve, hogy az idő most döntő tényező.

Bijou Phillips gyermekkora óta beteg

A színésznő már születésekor vesebeteg volt, élete első hónapjait dialízisen töltötte. A 2017-es transzplantáció nyolc évvel hosszabbította meg az életét, és lehetővé tette számára, hogy anyaként nevelje lányát.

Botrányos válás után jött az újabb csapás

Egészségügyi gondjai nem sokkal azután súlyosbodtak, hogy elvált volt férjétől, Danny Mastersontól, akit 30 év börtönre ítéltek szexuális erőszak miatt. Phillips jelenleg élő donorra vár, és bízik benne, hogy kap még esélyt az életre.

