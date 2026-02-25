Megrázó beismerés: Bill Gates maga mondta ki, amit évekig tagadott

Bill Gates elárulta, hogy házassága idején két orosz nővel is viszonya volt. A milliárdos üzletember a válás után beszélt nyilvánosan a megcsalás részleteiről – számolt be a Page Six.

Bill Gates Fotó: STEFAN JERREVANG / TT News Agency

Bill Gates alapítványának munkatársai előtt beszélt arról, hogy 27 éves házassága alatt két orosz nővel is viszonya volt. Elmondása szerint az egyik nő egy orosz bridzsjátékos volt, akivel bridzseseményeken találkozott, a másik pedig egy orosz atomfizikus, akit üzleti tevékenysége során ismert meg.

A nőket név szerint nem nevezte meg, de beismerése szerint a kapcsolat a házasság ideje alatt történt.

Jeffrey Epstein és Bill Gates

A beismerés akkor hangzott el, amikor bocsánatot kért munkatársaitól a pedofíliáért elítélt Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata miatt.

Gates azt állította, hogy nem követett el törvénytelenséget, és nem volt tudomása illegális tevékenységről az Epsteinnel való utazásai során.

Hangsúlyozta, hogy nem találkozott az áldozatokkal.

Bill Gates válása

A sajtó korábban arról számolt be, hogy Epstein állítólag zsarolással próbálta nyomás alá helyezni Gatest egy házasságon kívüli kapcsolat miatt.

Melinda Gates és Bill Gates 1994-ben házasodtak össze, három gyermekük született. A pár 2021-ben jelentette be válásukat, ezzel lezárva csaknem három évtizedes házasságukat.

