Gyanús biolabor miatt dúlt fel az FBI egy családi házat

Szövetségi nyomozás indult az Egyesült Államokban egy családi házban felfedezett gyanús biolabor miatt. A hatóságok szerint az ügy kapcsolatba hozható egy korábban engedély nélkül működtetett kaliforniai biolabor tulajdonosával, akit már 2023-ban letartóztattak – írja a CNN.

Gyanús biolabort fedeztek fel egy családi házban (illusztráció) – Fotó: Pexels

Biolabor egy családi házban: vizsgálódik az FBI Las Vegasban

A rendőrség közlése szerint a SWAT egységek egy lakossági bejelentés után tartottak házkutatást a város keleti részén álló ingatlanban. Az akció során egy embert, az épület gondnokát őrizetbe vették, de arról egyelőre nem adtak tájékoztatást, hogy vádemelés várható-e.

A nyomozók hűtőszekrényeket találtak, bennük ismeretlen folyadékot tartalmazó fiolákkal, amelyek lehetséges biológiai anyagokra utalnak.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy jelenleg nincs veszély a lakosságra. Kevin McMahill seriff szerint az ingatlan tulajdonosa Jia Bei Zhu, akit 2023-ban azért tartóztattak le, mert engedélyek nélkül gyártott COVID–19-, terhességi és HIV-teszteket egy kaliforniai laborban, valamint félrevezetően címkézett egyes készleteket. Ügyvédje tagadta, hogy ügyfele kapcsolatban állna a Las Vegas-i házban talált laborral.

A rendőrség különleges óvintézkedésekkel járt el: robotot vetettek be az épület átvizsgálására, levegőmintákat vettek, a veszélyes anyagok eltávolításában pedig speciális egységek segítettek.

Az FBI igazgatója szerint mintegy ezer mintát szállítottak a hivatal laboratóriumaiba további elemzésre, amelynek eredményei alapján újabb vádemelések is születhetnek.

