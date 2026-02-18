Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Betelt a pohár a kőolaj-szállítások kérdésében, Budapest és Pozsony az Európai Bizottsághoz fordult

Ezt látnia kell!

„Nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak” – Tarr Zoltán újabb megdöbbentő kijelentése

shia labeoufot

Eldőlt az újabb balhéba keveredő Shia LaBeouf sorsa

28 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szabadon engedték a New Orleans-i hatóságok Shia LaBeouf amerikai színészt, akit kedden, a Mardi Gras ünnepségek idején vettek őrizetbe egy bárban történt verekedés miatt. A filmsztárt két rendbeli testi sértéssel vádolják, az ügyben március 19-én kell ismét bíróság elé állnia.
Link másolása
Vágólapra másolva!
shia labeoufotszabadlábra helyezésmardi grasorleans - i községi büntetőbíróságszínész

A New Orleans-i rendőrség közlése szerint LaBeoufot nem sokkal éjfél után tartóztatták le, miután egy helyi bárban összetűzésbe keveredett két férfival, akik azt állították, hogy a színész támadt rájuk. Az incidens a Faubourg Marigny negyedben található R Bar-ban történt, amely a város francia negyedének peremén működik, és a helyiek körében népszerű találkozóhelynek számít. A színésznek márciusban ismét bíróság elé kell állnia - írja a Hollywood Reporter.

bíró
Szabadlábra helyezte a bíró Shia LaBeouf-ot. Fotó: LUCA CARLINO / NurPhoto

Bíróság elé állt a színész

A rendőrségi jelentés szerint a színész agresszíven viselkedett, majd miután egy alkalmazott kivezette az épületből, állítólag többször megütött egy férfit. Bár rövid időre távozott, később visszatért a bárba, ahol a beszámolók szerint ismét tettlegességig fajult a konfliktus. 

Szemtanúk és jelenlévők próbálták lefogni, végül a kiérkező rendőrök vették őrizetbe.

LaBeoufot ismeretlen sérülésekkel előbb kórházba szállították, majd ezt követően hivatalosan is letartóztatták. Kedden délben virtuális meghallgatáson jelent meg az Orleans-i Községi Büntetőbíróság előtt, ahol a bíró saját felelősségére szabadlábra helyezte. A színész elismerte, hogy köteles megjelenni a további tárgyalásokon. A történtekről egy videó is nyilvánosságra került, amelyen LaBeouf a földön látható, miközben több ember próbálja megfékezni, és arra szólítják fel, hogy nyugodjon meg.

A letartóztatás egy többnapos Mardi Gras-i tartózkodás végén történt. 

Helyi források szerint a színészt több bárban is látták a városban, ahol ittas és időnként ellenséges viselkedést tanúsított. 

LaBeouf korábban nyilvánosan beszélt alkoholproblémáiról és múltbeli agresszív magatartásáról, amelyeket saját bevallása szerint függősége is súlyosbított. A színész egy 2025-ös interjúban önkritikusan beszélt személyiségéről és korábbi mentális küzdelmeiről, hangsúlyozva, hogy igyekszik változtatni életvitelén. Az ügy vizsgálata továbbra is folyamatban van. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy az utcán okozott botrányt Shia LaBeouf, szánalmasan üvöltözött a hollywoodi színész.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!