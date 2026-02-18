Eldőlt az újabb balhéba keveredő Shia LaBeouf sorsa

A New Orleans-i rendőrség közlése szerint LaBeoufot nem sokkal éjfél után tartóztatták le, miután egy helyi bárban összetűzésbe keveredett két férfival, akik azt állították, hogy a színész támadt rájuk. Az incidens a Faubourg Marigny negyedben található R Bar-ban történt, amely a város francia negyedének peremén működik, és a helyiek körében népszerű találkozóhelynek számít. A színésznek márciusban ismét bíróság elé kell állnia - írja a Hollywood Reporter.

Szabadlábra helyezte a bíró Shia LaBeouf-ot. Fotó: LUCA CARLINO / NurPhoto

Bíróság elé állt a színész

A rendőrségi jelentés szerint a színész agresszíven viselkedett, majd miután egy alkalmazott kivezette az épületből, állítólag többször megütött egy férfit. Bár rövid időre távozott, később visszatért a bárba, ahol a beszámolók szerint ismét tettlegességig fajult a konfliktus.

Szemtanúk és jelenlévők próbálták lefogni, végül a kiérkező rendőrök vették őrizetbe.

LaBeoufot ismeretlen sérülésekkel előbb kórházba szállították, majd ezt követően hivatalosan is letartóztatták. Kedden délben virtuális meghallgatáson jelent meg az Orleans-i Községi Büntetőbíróság előtt, ahol a bíró saját felelősségére szabadlábra helyezte. A színész elismerte, hogy köteles megjelenni a további tárgyalásokon. A történtekről egy videó is nyilvánosságra került, amelyen LaBeouf a földön látható, miközben több ember próbálja megfékezni, és arra szólítják fel, hogy nyugodjon meg.

Actor Shia LaBeouf was arrested for a drunken outburst in New Orleans



It’s stated that on Sunday night, he showed up at a 24-hour bar drunk and shirtless, attempting to get behind the bar to “be a celebrity bartender.”



After being refused by the staff and asking, “Do you know… pic.twitter.com/bL1dO2aCqT — NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2026

A letartóztatás egy többnapos Mardi Gras-i tartózkodás végén történt.

Helyi források szerint a színészt több bárban is látták a városban, ahol ittas és időnként ellenséges viselkedést tanúsított.

LaBeouf korábban nyilvánosan beszélt alkoholproblémáiról és múltbeli agresszív magatartásáról, amelyeket saját bevallása szerint függősége is súlyosbított. A színész egy 2025-ös interjúban önkritikusan beszélt személyiségéről és korábbi mentális küzdelmeiről, hangsúlyozva, hogy igyekszik változtatni életvitelén. Az ügy vizsgálata továbbra is folyamatban van. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy az utcán okozott botrányt Shia LaBeouf, szánalmasan üvöltözött a hollywoodi színész.