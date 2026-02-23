Bíróságon verte meg fia gyilkosát egy apa – videó

A bírósági támadás csütörtökön történt a bíróság épületében, Charlotte városában. A 47 éves Shaheem Snype a 21 éves Marion McKnightre rontott rá — arra a férfira, akit fia, Jamariyae Dixon halálával vádolnak – írj a NewYork Post.

A bírósági támadás egy tárgyalási napon történt, amikor a gyászoló apa szembetalálta magát fia feltételezett gyilkosával Fotó:Illusztráció/Unplash

Bírósági támadás – szabadlábon volt a gyilkossággal vádolt férfi

A megrázó videófelvétel tanúsága szerint az apa a folyosón közelítette meg a vádlottat, majd ütésekkel és rúgásokkal támadt rá. A helyszínen tartózkodó rendőr végül elektromos sokkolóval fékezte meg a feldühödött férfit. A vádlottat az incidens után kórházba szállították.

A család szerint az indulatokat tovább fokozta, hogy a gyilkossággal vádolt férfi 100 000 dolláros (32 millió forintos) óvadék ellenében szabadlábon védekezhetett, és elektronikus nyomkövetővel édesanyja otthonában élt.

„Bármelyik apa ugyanezt tette volna”

A családtagok úgy vélik, az apa érzelmileg nem tudta feldolgozni, hogy fia feltételezett gyilkosa szabadlábon van. A nagynéni, Susan Sherrill úgy fogalmazott: az apa „azt tette, amit apaként tennie kellett”.

A 16 éves Jamariyae Dixont 2025. május 23-án lőtték meg a Stroud Park Court területén. A rendőrség három lőtt sérültet talált a helyszínen, közülük ketten életveszélyes állapotban voltak. A fiú két nappal később, az Atrium Health kórházban hunyt el.

A hatóságok később azonosították Marion McKnightet gyanúsítottként, elfogatóparancsot adtak ki ellene, majd őrizetbe vették. Bár gyilkossággal vádolják, 2025 novemberében óvadék ellenében szabadult.

Indítvány az óvadék visszavonására

Az ügyészség február 18-án indítványt nyújtott be az óvadék visszavonására, és a vádlott éppen emiatt jelent meg újra a bíróságon csütörtökön — amikor a bírósági támadás történt.

A fiú édesanyja, Lynnette Dixon elmondta: nem volt jelen az incidensnél, de később látta a felvételt. Bevallása szerint hosszú idő után először tudott mosolyogni fia halála óta.

