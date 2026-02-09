Váratlan dolog mentette meg a férfi életét – videón a drámai mentés

A Santa Barbara megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint az eset pénteken este, körülbelül 18:38-kor történt a goletai Haskell’s Beach közelében. A férfi egy barátjával együtt szörfözött, amikor a magas és erős hullámok lesodorták a deszkájáról, majd elszakították a parttól. Barátja értesítette a hatóságokat, akik azonnal a helyszínre siettek. A férfi egy bójába kapaszkodva várta a segítséget – írja a New York Post.

Egy homárfogó bója mentette meg

A mentőegységek rövid időn belül megtalálták a partra sodródott szörfdeszkát, majd infravörös kamerával felszerelt drónokat vetettek be az óceán átfésülésére. Ezek segítségével sikerült rábukkanni a szörfösre, akit egy megrázó felvételen is rögzítettek:

a férfi a sötét vízben, az erős áramlatokkal küzdve kapaszkodott egy homárfogó bójába.

A helyszínre vezényelt mentőúszók végül biztonságosan visszakísérték a férfit a partra. A hatóságok közlése szerint a szörfös sérülések nélkül megúszta a kalandot. A Santa Barbara megyei tűzoltóság az eset kapcsán arra figyelmeztetett:

Soha ne menjen egyedül az óceánba, különösen zord időjárási körülmények között. Ez életeket menthet.

