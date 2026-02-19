Egy nap, egy apró trükk és látványos változás indul el a szervezetében

A böjt lényege a szilárd táplálék önkéntes, időszakos elhagyása megfelelő folyadékbevitel mellett. A böjt hatása a szervezetre több szinten érvényesül, az anyagcsere működésétől a sejtek működéséig.

Egyetlen nap böjt is átírja a szervezet működését – beindulnak a szervezet öngyógyító folyamatai (illusztráció)

Fotó: engin akyurt / Unsplash

Mi történik a szervezetben 24 órás böjt alatt?

Már egyetlen, 24 órás böjt is változásokat indít el. A szervezet először a raktározott szénhidrátokat, vagyis a glikogént használja fel, majd beindul az autofágia, a sejtek „újrahasznosító rendszere”.

Az autofágia során a test lebontja a sérült sejtalkotókat, és azok elemeit újra felhasználja. Ez a folyamat hozzájárulhat a sejtek regenerációja támogatásához és a gyulladásos folyamatok csökkentéséhez.

Anyagcsere átalakulás hosszabb böjt esetén

Egy három hetes böjt során az anyagcsere átalakulás teljesebbé válik. A szervezet a zsírraktárakhoz nyúl, és ketonokat termel, amelyek az agy számára is energiaforrást biztosítanak.

A szakértők szerint a szabályosan végzett böjt támogathatja a vérnyomás csökkentése folyamatát, javíthatja az anyagcserét és tehermentesítheti az emésztőrendszert.

A tudatos és időszakos böjt segíthet a szervezet renegerálódásában (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Tudatos böjt az egészség érdekében

A böjt az egészség szempontjából akkor lehet támogató, ha tudatosan végzik. Különösen krónikus betegség vagy gyógyszerszedés esetén fontos, hogy a táplálékmegvonás orvosi irányelvek mentén történjen – írja a Focus.de.

Külön érdekesség, hogy más kutatások szerint az időszakos böjt egyáltalán nem annyira hasznos, mint azt sokan feltételezik.

