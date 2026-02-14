Hírlevél
böjt

Ezt a fogyókúrát már az orvosok is támogatják – nem véletlenül

Egyre többen fordulnak a böjt különböző formái felé, hogy javítsák egészségüket vagy támogassák a fogyást. Az időszakos böjt ma az egyik legnépszerűbb módszer, de mellette a terápiás böjt és az imitált böjt is komoly figyelmet kap a szakértők részéről. Mutatjuk, mit mond a tudomány, és kinek melyik forma lehet ésszerű választás.
A böjt évszázadok óta jelen van a kultúrákban vallási és egészségügyi célból, ma azonban tudományos vizsgálatok is elemzik hatásait. A modern irányzatok – az intervallum böjt, az imitált böjt és a terápiás böjt – elsősorban a zsírégetés, az anyagcsere javítása és a szív- és érrendszeri kockázatok csökkentése miatt kerültek előtérbe - tájékoztat a Focus.

böjt
A böjt során a szervezet fokozott zsírégetésre vált
Fotó: Unsplash

Milyen böjtök léteznek?

A leggyakoribb módszerek:

1. Intervallum böjt (időszakos böjt)

  • 16:8 módszer – napi 8 órás étkezési ablak, 16 órás koplalás
  • 5:2 módszer – heti két napon jelentős kalóriacsökkentés
  • 3:4 módszer (váltott napi böjt) – minden második nap csökkentett energiabevitel

2. Imitált böjt – 5 napos, erősen kalóriacsökkentett, növényi alapú étrend

3. Terápiás böjt (Buchinger-módszer) – szilárd táplálék teljes elhagyása, jellemzően orvosi felügyelettel

A módszerek közös célja, hogy a szervezet a szénhidrátkészletek kimerülése után fokozottan a zsírraktárakhoz nyúljon, így beinduljon a zsírégetés.

Melyik böjt a leghatékonyabb fogyásra?

A kutatások szerint az intervallum böjt 3–5 százalékos testsúlycsökkenést eredményezhet néhány hónap alatt. Előnye, hogy hosszú távon is fenntartható. Az imitált böjt erőteljesebb anyagcsere-változásokat idézhet elő, különösen inzulinrezisztencia és hasi zsírfelesleg esetén. Vizsgálatok szerint javíthatja a vércukor- és koleszterinszintet. A terápiás böjt gyorsabb, látványosabb súlycsökkenést hozhat, de nem elsősorban fogyókúrás eszköz. Orvosi kísérettel alkalmazva kedvezően hathat a vérnyomásra és az anyagcserére is. Összességében az a böjtforma a leghatékonyabb, amely hosszú távon is tartható.

Kinek nem ajánlott a böjt?

A böjt bizonyos esetekben kockázatos lehet.

Nem javasolt:

  • várandós és szoptató nőknek
  • gyermekeknek és serdülőknek
  • evészavarral élőknek
  • alultáplált személyeknek
  • súlyos szív-, vese-, máj- vagy daganatos betegség esetén
  • rendszeresen fontos gyógyszert szedőknek
  • alacsony vérnyomás vagy keringési problémák esetén

Krónikus betegség fennállásakor minden esetben orvosi konzultáció szükséges.

