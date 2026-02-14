Ezt a fogyókúrát már az orvosok is támogatják – nem véletlenül

A böjt évszázadok óta jelen van a kultúrákban vallási és egészségügyi célból, ma azonban tudományos vizsgálatok is elemzik hatásait. A modern irányzatok – az intervallum böjt, az imitált böjt és a terápiás böjt – elsősorban a zsírégetés, az anyagcsere javítása és a szív- és érrendszeri kockázatok csökkentése miatt kerültek előtérbe - tájékoztat a Focus.

A böjt során a szervezet fokozott zsírégetésre vált

Fotó: Unsplash

Milyen böjtök léteznek?

A leggyakoribb módszerek:

1. Intervallum böjt (időszakos böjt)

16:8 módszer – napi 8 órás étkezési ablak, 16 órás koplalás

5:2 módszer – heti két napon jelentős kalóriacsökkentés

3:4 módszer (váltott napi böjt) – minden második nap csökkentett energiabevitel

2. Imitált böjt – 5 napos, erősen kalóriacsökkentett, növényi alapú étrend

3. Terápiás böjt (Buchinger-módszer) – szilárd táplálék teljes elhagyása, jellemzően orvosi felügyelettel

A módszerek közös célja, hogy a szervezet a szénhidrátkészletek kimerülése után fokozottan a zsírraktárakhoz nyúljon, így beinduljon a zsírégetés.

Melyik böjt a leghatékonyabb fogyásra?

A kutatások szerint az intervallum böjt 3–5 százalékos testsúlycsökkenést eredményezhet néhány hónap alatt. Előnye, hogy hosszú távon is fenntartható. Az imitált böjt erőteljesebb anyagcsere-változásokat idézhet elő, különösen inzulinrezisztencia és hasi zsírfelesleg esetén. Vizsgálatok szerint javíthatja a vércukor- és koleszterinszintet. A terápiás böjt gyorsabb, látványosabb súlycsökkenést hozhat, de nem elsősorban fogyókúrás eszköz. Orvosi kísérettel alkalmazva kedvezően hathat a vérnyomásra és az anyagcserére is. Összességében az a böjtforma a leghatékonyabb, amely hosszú távon is tartható.

Kinek nem ajánlott a böjt?

A böjt bizonyos esetekben kockázatos lehet.

Nem javasolt:

várandós és szoptató nőknek

gyermekeknek és serdülőknek

evészavarral élőknek

alultáplált személyeknek

súlyos szív-, vese-, máj- vagy daganatos betegség esetén

rendszeresen fontos gyógyszert szedőknek

alacsony vérnyomás vagy keringési problémák esetén

