Ezt a fogyókúrát már az orvosok is támogatják – nem véletlenül

A böjt évszázadok óta jelen van a kultúrákban vallási és egészségügyi célból, ma azonban tudományos vizsgálatok is elemzik hatásait. A modern irányzatok – az intervallum böjt, az imitált böjt és a terápiás böjt – elsősorban a zsírégetés, az anyagcsere javítása és a szív- és érrendszeri kockázatok csökkentése miatt kerültek előtérbe - tájékoztat a Focus.
Milyen böjtök léteznek?
A leggyakoribb módszerek:
1. Intervallum böjt (időszakos böjt)
- 16:8 módszer – napi 8 órás étkezési ablak, 16 órás koplalás
- 5:2 módszer – heti két napon jelentős kalóriacsökkentés
- 3:4 módszer (váltott napi böjt) – minden második nap csökkentett energiabevitel
2. Imitált böjt – 5 napos, erősen kalóriacsökkentett, növényi alapú étrend
3. Terápiás böjt (Buchinger-módszer) – szilárd táplálék teljes elhagyása, jellemzően orvosi felügyelettel
A módszerek közös célja, hogy a szervezet a szénhidrátkészletek kimerülése után fokozottan a zsírraktárakhoz nyúljon, így beinduljon a zsírégetés.
Melyik böjt a leghatékonyabb fogyásra?
A kutatások szerint az intervallum böjt 3–5 százalékos testsúlycsökkenést eredményezhet néhány hónap alatt. Előnye, hogy hosszú távon is fenntartható. Az imitált böjt erőteljesebb anyagcsere-változásokat idézhet elő, különösen inzulinrezisztencia és hasi zsírfelesleg esetén. Vizsgálatok szerint javíthatja a vércukor- és koleszterinszintet. A terápiás böjt gyorsabb, látványosabb súlycsökkenést hozhat, de nem elsősorban fogyókúrás eszköz. Orvosi kísérettel alkalmazva kedvezően hathat a vérnyomásra és az anyagcserére is. Összességében az a böjtforma a leghatékonyabb, amely hosszú távon is tartható.
Kinek nem ajánlott a böjt?
A böjt bizonyos esetekben kockázatos lehet.
Nem javasolt:
- várandós és szoptató nőknek
- gyermekeknek és serdülőknek
- evészavarral élőknek
- alultáplált személyeknek
- súlyos szív-, vese-, máj- vagy daganatos betegség esetén
- rendszeresen fontos gyógyszert szedőknek
- alacsony vérnyomás vagy keringési problémák esetén
Krónikus betegség fennállásakor minden esetben orvosi konzultáció szükséges.