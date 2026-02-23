Hihetetlen látvány: igazi bolygóparádéra számíthatunk február végén

A bolygók ritka együttállása február végén különleges látványt ígér: Hat bolygó – Merkúr, Vénusz, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és Neptunusz – lesz látható az égen, egyfajta kozmikus „felvonulásban”, amit a csillagászatban gyakran bolygóparádénak neveznek. Ez az első alkalom több mint fél év után, hogy hat bolygó egyszerre lesz látható – írja a New York Post.

Különleges bolygóparádé lesz látható az égen február végén (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Mikor lesz látható a bolygófelvonulás?

Az esemény február 28-a körül lesz a leglátványosabb, amikor a bolygók sorban jelennek meg az égen. Bár a valóságban több milliárd kilométer távolság választja el őket, a szemünknek úgy tűnik, mintha egy vonalba rendeződnének. A Michigan Állami Egyetem csillagásza, Darryl Seligman szerint „egyszerre hat bolygót látni valóban izgalmas, kézzelfogható élmény a hobbicsillagászok számára”.

A NASA kiemelte, hogy a Merkúr, Vénusz, Szaturnusz és Jupiter szabad szemmel is látható, míg az Uránusz és Neptunusz távcsővel figyelhető meg.

Az ideális feltételekhez tiszta égbolt és minimális fényforrások ajánlottak, ezért Seligman a városi fényektől távoli, sötét égboltú helyeket javasolja.

