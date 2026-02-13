Ilyet még a csillagászok sem láttak: döbbenetes bolygórendszerre bukkantak

A kutatók egy halvány vörös törpe csillag (LHS 1903) körül találták meg a bolygórendszert, amely négy bolygóból áll. A megszokott mintázat szerint a csillaghoz közelebb keringő égitestek többnyire kőzetbolygók, míg a távolabbi régiókban inkább gázbolygók találhatók. Ebben az esetben azonban a külső pályán is egy kőzetbolygó kering, ami teljesen szembemegy a hagyományos modellekkel. A felfedezés az űrkutatás egyik legizgalmasabb kérdését érinti: miként zajlik valójában a bolygókeletkezés?

A bolygórendszer egy vörös törpe csillag körül kering - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Mit jelent a kifordított bolygórendszer?

Azért nevezik kifordított rendszernek, mert a bolygók elrendezése nem követi a megszokott sorrendet. A rendszer belső részén egy kőzetbolygó található, ezt két gázbolygó követi, a legkülső pályán pedig ismét egy kőzetbolygó kering. A csillagászati modellek szerint a külső térségekben a bolygók képesek megtartani vastag gázburkukat, ezért ott jellemzőbbek a gázbolygók. Itt azonban egy szilárd, sűrű égitest található a peremen - tájékoztat a Daily Mail.

Hogyan alakulhat ki kőzetbolygó a gázbolygók mögött?

A kutatók kezdetben azt feltételezték, hogy a bolygók helyet cseréltek, vagy hogy egy ütközés során a külső bolygó elveszítette légkörét. Ezeket az elméleteket azonban kizárták. A legvalószínűbb magyarázat szerint a bolygók nem egyszerre keletkeztek, hanem egymás után, belülről kifelé haladva. Mire a legkülső bolygó kialakult, a rendszerből már elfogyhatott a gáz, így csak egy kisebb, szilárd égitest tudott létrejönni. Ez új megvilágításba helyezi a bolygókeletkezés folyamatát.

Lehetnek még hasonló kifordított bolygórendszerek az univerzumban?

Egyelőre nem ismert, hogy ez az eset egyedi jelenség-e. A szakemberek szerint elképzelhető, hogy más rendszerekben is léteznek hasonló, szokatlan elrendezések, csak eddig nem sikerült azonosítani őket. A CHEOPS műholdhoz hasonló eszközök további megfigyelései segíthetnek tisztázni, mennyire gyakoriak az ilyen rendszerek az univerzumban.