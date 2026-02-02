Riadó a sürgősségin: bombát találtak egy férfi végbelében

A toulouse-i Rangueil Hospital sürgősségi osztályára egy 24 éves férfi érkezett erős fájdalmakkal. A beteg elmondása szerint „egy tárgyat” helyezett a testébe, de annak jellegét nem részletezte. A beavatkozás közben derült ki, hogy egy első világháborús tüzérségi lövedékről van szó, ami azonnal rendőrségi intézkedést vont maga után - tájékoztat a Mirror.
Riasztották a bombaelhárítókat
Az egészségügyi személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a rendőrség pedig a helyi tűzszerész egységet hívta a helyszínre. Biztonsági zónát alakítottak ki, az érintett területeket kiürítették, és tűzoltók is készenlétbe álltak az esetleges kockázatok miatt. A vizsgálat idejére a sürgősségi ellátás működését is átszervezték.
A szakértők megállapították, hogy a tárgy az első világháború végéről származik, és korábban már hatástalanították, így nem jelentett tényleges robbanásveszélyt. A lövedék eredete egyelőre ismeretlen, az ügyben a toulouse-i ügyészség vizsgálatot indított.
A férfit továbbra is megfigyelés alatt tartják a kórházban. A hatóságok azt vizsgálják, hogyan kerülhetett hozzá a háborús relikvia, és történt-e bármilyen jogsértés az eset során.