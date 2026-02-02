Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

Brutális orosz csapás: ezt Ukrajna nem heveri ki egykönnyen

Sport!

Vége a liverpooli karrierjének? Szoboszlai Dominik szavai felrobbantották a netet

Franciaország

Riadó a sürgősségin: bombát találtak egy férfi végbelében

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szokatlan riasztás bénította meg egy dél-franciaországi kórház sürgősségi osztályát szombat éjszaka. A bomba miatt a hatóságok teljes biztonsági protokollt léptettek életbe, miután az orvosok egy megdöbbentő leletre bukkantak egy beteg vizsgálata során.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Franciaországelső világháborúműtét

A toulouse-i Rangueil Hospital sürgősségi osztályára egy 24 éves férfi érkezett erős fájdalmakkal. A beteg elmondása szerint „egy tárgyat” helyezett a testébe, de annak jellegét nem részletezte. A beavatkozás közben derült ki, hogy egy első világháborús tüzérségi lövedékről van szó, ami azonnal rendőrségi intézkedést vont maga után - tájékoztat a Mirror.

bomba
A bomba eredete egyelőre ismeretlen, hatósági vizsgálat indult - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Riasztották a bombaelhárítókat

Az egészségügyi személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a rendőrség pedig a helyi tűzszerész egységet hívta a helyszínre. Biztonsági zónát alakítottak ki, az érintett területeket kiürítették, és tűzoltók is készenlétbe álltak az esetleges kockázatok miatt. A vizsgálat idejére a sürgősségi ellátás működését is átszervezték.

A szakértők megállapították, hogy a tárgy az első világháború végéről származik, és korábban már hatástalanították, így nem jelentett tényleges robbanásveszélyt. A lövedék eredete egyelőre ismeretlen, az ügyben a toulouse-i ügyészség vizsgálatot indított.

A férfit továbbra is megfigyelés alatt tartják a kórházban. A hatóságok azt vizsgálják, hogyan kerülhetett hozzá a háborús relikvia, és történt-e bármilyen jogsértés az eset során.

Hatalmas légibomba került elő Debrecenben – fotó

Második világháborús, száz kilogrammos szovjet légibomba került elő Debrecenben – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.

Óriási robbanás rázott meg egy német várost, több ház megsérült

Ellenőrzött robbantás során semmisítettek meg egy világháborús robbanószerkezetet Hanau városában. A második világháborús bomba detonációja azonban a vártnál jóval erősebb volt, több tucat ember otthonát érintette, és jelentős károkat hagyott maga után.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!