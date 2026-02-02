Riadó a sürgősségin: bombát találtak egy férfi végbelében

A toulouse-i Rangueil Hospital sürgősségi osztályára egy 24 éves férfi érkezett erős fájdalmakkal. A beteg elmondása szerint „egy tárgyat” helyezett a testébe, de annak jellegét nem részletezte. A beavatkozás közben derült ki, hogy egy első világháborús tüzérségi lövedékről van szó, ami azonnal rendőrségi intézkedést vont maga után - tájékoztat a Mirror.

A bomba eredete egyelőre ismeretlen, hatósági vizsgálat indult - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Riasztották a bombaelhárítókat

Az egészségügyi személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a rendőrség pedig a helyi tűzszerész egységet hívta a helyszínre. Biztonsági zónát alakítottak ki, az érintett területeket kiürítették, és tűzoltók is készenlétbe álltak az esetleges kockázatok miatt. A vizsgálat idejére a sürgősségi ellátás működését is átszervezték.

A szakértők megállapították, hogy a tárgy az első világháború végéről származik, és korábban már hatástalanították, így nem jelentett tényleges robbanásveszélyt. A lövedék eredete egyelőre ismeretlen, az ügyben a toulouse-i ügyészség vizsgálatot indított.

Hatalmas légibomba került elő Debrecenben – fotó

Második világháborús, száz kilogrammos szovjet légibomba került elő Debrecenben – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.

Óriási robbanás rázott meg egy német várost, több ház megsérült

Ellenőrzött robbantás során semmisítettek meg egy világháborús robbanószerkezetet Hanau városában. A második világháborús bomba detonációja azonban a vártnál jóval erősebb volt, több tucat ember otthonát érintette, és jelentős károkat hagyott maga után.