A nap, amikor megsemmisült egy város: 81 éve bombázták le Drezdát

A támadás idején Drezda zsúfolásig tele volt menekültekkel, akik a keleti front elől próbáltak nyugat felé menekülni. A bombázások során előbb romboló-, majd gyújtóbombák hullottak a városra, amelyek tűzvihart idéztek elő. Az oxigént elszívó lángtenger egész városrészeket emésztett fel, sok áldozat fulladás vagy hőhatás miatt halt meg.

A bombázás utáni Drezda. Fotó: Deutsche Fototech/id. Richard Peter

A bombázás célpontja Drezda

A britek és az amerikaiak 1945 februárjában Drezdát választották célpontul, noha a háború kimenetele ekkorra már eldőlt, a város pedig gyakorlatilag védtelen volt, jelentős légvédelem és katonai ipar nélkül.

A bombázás célja a német ellenállás megtörése és a szövetséges erő demonstrálása volt a Szovjetunió felé, annak ellenére, hogy Drezdában több mint egymillió civil, köztük számos menekült tartózkodott.

Február 13-án éjjel 244, majd 529 brit Lancaster bombázó összesen 2659 tonna robbanó- és gyújtóbombát dobott le, február 14-én pedig 316 amerikai B–17-es további 771 tonna bombával támadta a várost. A belvárost ért csapások tűzvihart okoztak, a bombázás következtében bizonyíthatóan legalább 25 ezer ember halt meg, többségük civil. A támadást a történetírás gyakran terrorbombázásként értékeli.

Egyesek szerint Drezda fontos közlekedési és katonai célpont volt, mások úgy vélik, a támadás aránytalan pusztítást okozott, és elsősorban a civil lakosságot sújtotta.

A háború után Drezda romokban hevert

A város újjáépítése évtizedeket vett igénybe, és szimbolikus jelentőségűvé vált. A Frauenkirche újjáépítése – amelynek romjai évtizedekig háborús emlékműként álltak – a megbékélés és az emlékezés jelképévé vált Európában. Az évfordulón Drezdában minden évben megemlékezéseket tartanak: harangszó, gyertyás csendes felvonulások és istentiszteletek idézik fel a múltat. A város vezetése és civil szervezetek hangsúlyozzák: az emlékezés célja nem a történelmi sérelmek újranyitása, hanem a háború borzalmainak felidézése és a béke fontosságának hangsúlyozása.

So what was the bombing for?



On the eve of the attack, the Red Army was just 80 miles from Dresden. The US and Britain knew Europe would soon be carved up between themselves and the Soviets. They wanted to impress Stalin with a massive show of force.



Destroy a city full of… pic.twitter.com/n2e3PonIQF — Rina Lu🇷🇺 (@rinalu_) February 10, 2026

Drezda bombázása máig figyelmeztetés

A modern hadviselésben a városok és a civil lakosság különösen kiszolgáltatottá váltak. Az évforduló nemcsak a múlt tragédiájáról szól, hanem arról is, hogy a pusztítás emléke hogyan formálhat felelősebb jövőt. Az Origo korábban is írt arról, hogy Drezda nyolc óra alatt semmisült meg a rémálomba illő bombázásban.