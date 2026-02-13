A nap, amikor megsemmisült egy város: 81 éve bombázták le Drezdát

A támadás idején Drezda zsúfolásig tele volt menekültekkel, akik a keleti front elől próbáltak nyugat felé menekülni. A bombázások során előbb romboló-, majd gyújtóbombák hullottak a városra, amelyek tűzvihart idéztek elő. Az oxigént elszívó lángtenger egész városrészeket emésztett fel, sok áldozat fulladás vagy hőhatás miatt halt meg.
A bombázás célpontja Drezda
A britek és az amerikaiak 1945 februárjában Drezdát választották célpontul, noha a háború kimenetele ekkorra már eldőlt, a város pedig gyakorlatilag védtelen volt, jelentős légvédelem és katonai ipar nélkül.
A bombázás célja a német ellenállás megtörése és a szövetséges erő demonstrálása volt a Szovjetunió felé, annak ellenére, hogy Drezdában több mint egymillió civil, köztük számos menekült tartózkodott.
Február 13-án éjjel 244, majd 529 brit Lancaster bombázó összesen 2659 tonna robbanó- és gyújtóbombát dobott le, február 14-én pedig 316 amerikai B–17-es további 771 tonna bombával támadta a várost. A belvárost ért csapások tűzvihart okoztak, a bombázás következtében bizonyíthatóan legalább 25 ezer ember halt meg, többségük civil. A támadást a történetírás gyakran terrorbombázásként értékeli.
Egyesek szerint Drezda fontos közlekedési és katonai célpont volt, mások úgy vélik, a támadás aránytalan pusztítást okozott, és elsősorban a civil lakosságot sújtotta.
A háború után Drezda romokban hevert
A város újjáépítése évtizedeket vett igénybe, és szimbolikus jelentőségűvé vált. A Frauenkirche újjáépítése – amelynek romjai évtizedekig háborús emlékműként álltak – a megbékélés és az emlékezés jelképévé vált Európában. Az évfordulón Drezdában minden évben megemlékezéseket tartanak: harangszó, gyertyás csendes felvonulások és istentiszteletek idézik fel a múltat. A város vezetése és civil szervezetek hangsúlyozzák: az emlékezés célja nem a történelmi sérelmek újranyitása, hanem a háború borzalmainak felidézése és a béke fontosságának hangsúlyozása.
Drezda bombázása máig figyelmeztetés
A modern hadviselésben a városok és a civil lakosság különösen kiszolgáltatottá váltak. Az évforduló nemcsak a múlt tragédiájáról szól, hanem arról is, hogy a pusztítás emléke hogyan formálhat felelősebb jövőt. Az Origo korábban is írt arról, hogy Drezda nyolc óra alatt semmisült meg a rémálomba illő bombázásban.