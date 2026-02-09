Száguldó autón szexeltek – hatalmas baj lett a vége

A Georgy Dzugkoev, (akit sokan a „férfi Bonnie Blue” néven illetnek ) Telegram- és YouTube-csatornáján rendszeresen osztott meg provokatív tartalmakat, legutóbbi akciója azonban túllépte a thai hatóságok tűréshatárát: egy nyitott, nagy sebességgel haladó pick-up platóján forgatott magáról videót Phuket utcáin, amelyen úgy tűnt, mintha egy nővel létesítene szexuális kapcsolatot nyilvánosan – közölte a The Tab.

Fotó: Unsplash

A „férfi Bonnie Blue” tagadja a vádakat

A felvétel gyorsan terjedni kezdett az interneten, majd helyiek is értesítették a rendőrséget. A hatóságok vizsgálatot indítottak, amely végül Dzugkoev letartóztatásához vezetett.

Chatri Chukaew rendőr ezredes, a phuketi Mueang rendőrkapitányság vezetője elmondta:

Az orosz férfi elismerte, hogy ő szerepel a videón, ugyanakkor tagadta, hogy tényleges szexuális aktus történt volna.”

Dzugkoev állítása szerint a jelenet csak „úgy nézett ki”, mintha szexről lenne szó, valójában mindketten alsóneműt viseltek. A videón szereplő 42 éves thai nő elismerte részvételét, és azt is, hogy pénzt kapott az akcióért.

26 Septembre 2025



Voici donc l'Étalon chaud qui baise à pleine vitesse sur la route de Phuket 📷



Le blogueur russe Georgy Dzugkoev a été arrêté à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, où il arrivait de la province de Phuket.



Il sera expulsé vers la Russie, citant la police… pic.twitter.com/SYVqzyqbaA — SPREX64 (@SPREX64) September 26, 2025

A bíróság végül egy év börtönbüntetésre ítélte Dzugkoevet, valamint 99 évre kitiltotta Thaiföldről. A thai hatóságok az esetet „a helyi törvények és erkölcsi normák súlyos megsértésének” nevezték.

A pick-up sofőrje és a videó operatőre szintén egy év szabadságvesztést kapott, továbbá kitoloncolás és beutazási tilalom vár rájuk. A női résztvevőt 10 hónap börtönre ítélték.

Az eset kísértetiesen emlékeztet Bonnie Blue botrányára, akit tavaly Balin tartóztattak le, amikor világkörüli „Bang Bus” turnéjára készült. Az influenszer végül nemcsak meghiúsult tervekkel, hanem pénzbírsággal és az országból való kitiltással is számolhatott.

A történet újabb példája annak, hogy a közösségi médiára szánt sokkoló tartalmak nem minden országban maradnak következmények nélkül.

